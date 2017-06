Ce spun astrele azi, 10 iunie

Berbec

Va veti face remarcati in grupul de prieten prin ideile inedite pe care le prezentati, pentru ca vor fi destul de neobisnuita. Daca va aflati intr-o discutie in contradictoriu cu un prieten, este posibil ca ceilalti sa fie de partea voastra datorita sarmului vostru si modului in care prezentati subiectul. Veti avea oportunitatea sa petreceti mai mult timp cu cei din familie, iar prezenta voastra va fi apreciata. Incercati sa evitati mancarea prajita in mult ulei sau felurile foarte grase, deoarece ficatul vostru va avea de suferit – la fel si pielea voastra! Se anunta o situatie financiara prospera, deci veti putea investi in fructe si legume proaspete.



Taur

In loc sa cautati modalitati prin care puteti evita noile responsabilitati de la locul de munca, ar trebui sa acceptati provocare – s-ar putea sa aveti sansa la o evolutie in cariera. Incercati sa nu depuneti prea mult efort fizic astazi, deoarece este posibil sa nu fiti in cea mai buna forma si sa va fortati organismul. Daca situatia materiala s-a imbunatatit in ultima vreme, ar trebui sa pastrati acest lucru un secret; s-ar putea ca invidia unor persoane din jur sa strice relatiile dintre voi. Nu va puneti speranta intr-o intalnire precum scenele din filme – daca va doriti o relatie, ar trebui sa fiti mai sociabili si sa luati initiativa.



Gemeni

S-ar putea ca familia sa stea in calea deciziilor voastre; este important sa le aratati ca puteti fi independeti si sa va asumati riscul oricarui plan. Se anunta o schimbare pozitiva la locul de munca; s-ar putea sa gasiti un aliat de nadejde intr-un coleg sau sa deveniti responsabili pentru un nou proiect. Astrele anunta o perioada nesigura pentru sanatatea voastra, deci fiti mai prudenti; s-ar putea sa apara complicatii la o conditie existenta. Nu asteptati ca partenerul sa fie cel care deschide prima oara subiectul asupra unei probleme din relatia voastra. Este timpul sa aratati ca va pasa de viitorul vostru impreuna!



Rac

Cu putin optimism puteti ajunge departe, chiar si atunci cand viata nu este neaparat roz! Este posibil ca un prieten sa depinda de voi pentru un ajutor financiar; ganditi-va bine insa, inainte de a imprumuta bani. Incercati sa nu va varsati naduful asupra colegilor de la locul de munca atunci cand nu reusiti sa cadeti de acord cu un superior; ati putea incerca sa gasiti o solutie la problema. Veti avea sansa sa intalniti o persoana noua sau sa puneti bazele unei relatii frumoase; se anunta armonie si in prieteniile deja existente in viata voastra. Daca pana acum ati ales aceeasi destinatie pentru vacanta, ar trebui sa incercati ceva nou.



Leu

S-ar putea ca in aceasta perioada deciziile voastre sa fie conduse de sentimente puternice. De asemenea, veti fi sensibili la criticile celor din jur si veti cauta motive ascunse in actiunile celor dragi. Pentru a va gasi echilibrul, ar trebui sa optati pentru un weekend petrecut departe de oras sau in natura. S-ar putea sa aveti sansa sa va implicati intr-un nou proiect la locul de munca, insa competitia va fi foarte mare, asa ca pregatiti-va intens! S-ar putea sa observati ca suferiti de o noua alergie; daca aceasta va afecteaza sistemul respirator, fiti atenti la animalele in a caror companie ati petrecut mai mult timp in urmatoarea perioada.



Fecioara

Evitati sa alegeti mereu optiunea cea mai usoara, cea mai la indemana voastra, indiferenti fiind fata de pagubele pe care le-ati putea inregistra; daca v-ati simtit neimpliniti la locul de munca in aceste zile, este posibil sa aveti nevoie de o noua provocare. Acceptati ceea ce vi se propune, chiar daca la prima vedere va simtiti intimidati. S-ar putea sa va simtiti lipsiti de vlaga, asa ca analizati dieta pe care o urmati si faceti schimbari daca aceasta nu include nutrientii necesari. Este posibil ca timpul petrecut in familie sa va oboseasca, in special daca in ultima vreme au existat discutii pe tema unei mosteniri. S-ar putea sa fiti contactati de un vechi coleg din scoala.



Balanta

S-ar putea ca in aceasta perioada sa puneti capat unor prietenii sau relatii superficiale, care nu va aducdecat batai de cap. Desi aveti mai multe optiuni pentru viitorul carierei, s-ar putea ca aceasta situatie sa duca la nesiguranta in ceea ce priveste deciziile pe care le luati. Nu va fi o zi buna pentru semnarea contractelor sau prezentarea de idei si proiecte, deoarece veti fi neatenti si lipsiti de incredere. Pentru a combate aceasta stare, incercati sa vorbiti despre grijile voastre cu cineva de incredere. Desi perioada pentru curatenia de primavara a trecut de mult timp, este posibil sa simtiti nevoia sa curatati fiecare coltisor din locuinta voastra.



Scorpion

S-ar putea sa preferati compania prietenilor vechi care si-au dovedit deja loialitatea fata de voi. Incercati sa aveti mai multa incredere in copiii vostri, chiar daca acestia au gresit sau au incalcat o regula; o a doua sansa va fi importanta pentru maturizarea lor emotionala, iar voi veti fi mult mai linistiti daca ajungeti la o intelegere. Nu va grabiti atunci cand luati decizii la locul de munca, chiar daca cei din jur isi arata entuziasmul fata de un nou proiect sau o idee noua. Va fi datoria voastra sa analizati problema din toate punctele de vedere. S-ar putea sa va confruntati cu dureri de dinti, cel mai probabil in urma sensibilizarii acestora.



Sagetator

Daca sunteti inconjurati de persoane ce incurajeaza barfa si lipsa de sinceritate in relatii, s-ar putea ca atmosfera negativa sa va afecteze emotional; cautati compania altor prieteni. Nu lasati potentialul pentru o frumoasa relatie sa treaca pe langa voi; luati atitudine atunci cand intalniti pe cineva care ar putea fi sufletul vostru pereche. S-ar putea sa pierdeti o oportunitate la locul de munca pentru a conduce un proiect sau o echipa, insa nu va faceti prea multe griji, deoarece veti avea mai multe sanse in viitor. S-ar putea sa suferiti de dureri de picioare, asa ca incercati sa le masati in fiecare seara.



Capricorn

Este posibil sa preferati compania unor noi prieteni in aceste zile, in special daca acestia au o perspectiva asemanatoare asupra unor subiecte la care tineti mult. Nu va faceti griji daca responsabilitatile de la locul de munca se inmultesc, deoarece veti gasi o cale sa va ocupati de acestea fara prea multa bataie de cap; in schimb, va fi important sa va organizati timpul intr-un mod cat mai prielnic productivitatii. S-ar putea ca cineva din familie sa va contacteze in legatura cu o oportunitate de afaceri. Daca va doriti sa reduceti consumul de mancare nesanatoasa din viata voastra, schimbarea va fi mai usoara daca cineva vi se alatura.



Varsator

S-ar putea ca cei din jur sa va judece gresit, in special daca aveti tendinta sa glumiti chiar si atunci cand dati peste o situatie dificila; unii n-au de unde sa stie ca acesta e modul vostru de a face fata. Daca partenerul nu pare implicat in relatia voastra sau daca incearca sa evite timpul petrecut impreuna, incercati sa deschideti subiectul inainte ca afectiunea voastra sa se transforme in ceva negativ. Incercati sa va descotorositi de obiectele pe care nu le mai folositi; veti observa cum totul pare sa se schimbe in jurul vostru si va veti bucura de o perspectiva noua. Dedicati mai mult timp activitatilor din care ati putea face un hobby, cum ar fi pictatul sau gradinaritul.



Pesti

Nu lasati pesimismul celor din jur sa va afecteze deciziile pe care le-ati ganditi ca atata atentie. Va veti bucura de armonie in familie, in special in relatia cu copiii; incercati sa va faceti timp pentru interesele acestora, deoarece efortul va fi apreciat. Limitati consumul de alcool, deoarece s-ar putea ca anumite functii din organism sa fie slabite in aceste zile. Este posibil sa va aflati in dificultate din punct de vedere financiar, insa evitati pe cat posibil imprumuturile de sume foarte mari. Daca ati prefera un rol diferit la locul de munca, incercati sa vorbiti cu un superior – daca aveti aptitudinile necesare, ati putea transforma acest vis in realitate.