Gorbunțov, din nou incomod pentru Usatîi ! Bancherul a confirmat că mesajele din e-mailul lui Usatîi, scurse pe internet, nu sunt fake-uri

Fostul bancher Gherman Gorbunțov confirmă, într-un interviu, veridicitatea mesajelor din adresa electronică renato2003@mail.ru, a lui Usatîi, spartă recent de hackeri, inclusiv corespondența sa cu Renato Usatîi.



“Eu am scris această scrisoare. Este scrisoarea mea, este adevărat. Şi am primit răspuns de la el, acea piesă. Chiar am găsit-o şi v-am pus-o. Nu este adevărat doar că este gata să răspundă penal. Cu siguranţă nu e adevărat. Cred că nu este gata. Va spune tot ce doriţi, dar nu va răspunde”, a declarat Gorbunțov, într-un interviu pentru bloggerul Veaceslav Balacci, cu referire la corespondența dintre el și Usatîi, după ce unele mesaje au ajuns pe internet.



El a confirmat că că Usatîi i-a transmis lui Boris Ușerovici detalii secrete din dosarul în care figurează Veaceslav Platon. ”Ușerovici Desigur. Desigur sunt legaţi. Prin bănci se vede totul. Ale cui sunt băncile? La Moscova sunt multe bănci, dar în această schemă lucrau doar câteva. Din acestea 70% îi aparţineau lui Uşerovici, respectiv stăpânului domnului Usatîi”, a mai spus Gorbunțov.



Reamintim că la începutul săptămânii curente hakerii au spart poșta electronică a lui renato Usatîi și au publicat mesajele online, din care se vede cum primarul de Balți a transmis materiale confidențiale din dosarul Platon unuia din principalii beneficiari ai Laundromatului, dar și o notă informativă unor utilizatori necunoscuți, dar care ar putea fi agenți FSB, știindu-se că Usatîi a fost racolat de această structură. Pe scurt, la 30 mai 2014, Usatîi a transmis de pe e-mailul său renato2003@mail.ru un mesaj cu două atașamente: 1) « Dosarul spălare bani MICB » şi 2) « Comisia rogatorie 2 PG catre PG FR (Platon) ». Ambele reprezintă scurgere ilegală de informaţii din dosarele instrumentate de Procuratura Generală de la Chişinău pe numele lui Veaceslav Platon.



Venind cu reacție, Usatâi a confirmat că adresa electronică îi aparține. Totodată, el nu a negat că a transmis rușilor acele materiale.