Strategia PDM: Localitățile din Republica Moldova vor beneficia de un buget de peste 7 miliarde de lei

Localitățile din Republica Moldova vor beneficia de un buget de peste 7 miliarde de lei, prevăzut în Strategia de dezvoltare regională 2016-2020, discutată marți la ședința Partidului Democrat.



„ Este un plan destul ambițios care are întreaga susținere din partea PDM pentru că este o șansă pentru localitățile și raioanele Republicii Moldova”, a declarat după ședință purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari.



Planul își propune un șir de acțiuni în diverse domenii pentru dezvoltarea localităților. „Prin acest plan, PDM crede că se va aduce plus valoare și o schimbare efectivă a localităților. Acest plan prevede mai multe acțiuni ce țin de apă, canalizare, modernizarea clădirilor, businessul local, susținerea acțiunilor în domeniul turistic”, a precizat Gămurari.



Pentru implementarea Strategiei este prevăzut un buget de peste 7 miliarde de lei, sumă care va veni din surse interne, dar și externe. Documentul urmează să fie aprobat de Guvern, a precizat Vitalie Gămurari.



Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 prevede o dezvoltare regională echilibrată prin promovarea politicilor integrate de dezvoltare regională prin corelarea politicilor sectoriale cu cele de dezvoltare a regiunilor; Diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin valorificarea potențialului socioeconomic al regiunilor de dezvoltare și asigurarea competitivității acestora; Crearea condițiilor pentru atragerea și distribuția echitabilă în regiuni a investițiilor de capital, etc.