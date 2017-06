PDM sare din nou la gâtul lui Dodon după declarațiile acestuia împotriva vectorului european

Partidul Democrat a criticat dur declarațiile recente anti-europene ale președintelui Igor Dodon, amintindu-i că Republica Moldova are angajamente internaționale și a avut mult de câștigat datorită semnării Acordului de asociere cu UE.



De data aceasta, PDM se referă la declarațiile lui Dodon de la Sankt Petersburg în care a pus la îndoială necesitatea continuării cursului european și s-a referit în favoarea apropierii de structurile euroasiatice.



Subiectul a fost discutat marți la ședința săptămânală a Partidului Democrat. „ S-a constatat că președintele folosește orice ocazie oportună, în viziunea sa, de a se expune împotriva vectorului european al politici externe, ceea ce contravine categoric viziunii Parlamentului, viziunii Guvernului, dar și viziunii majorității cetățenilor”, a declarat purtătorul de cuvânt al PDM, Vitalie Gămurari



În acest context, el a făcut referire la declarația făcută de Dodon referitor la Uniunea Euroasiatică și a menționat că aceasta „nu are nici suport juridic”.



PDM îi amintește lui Igor Dodon că politica externă în Republica Moldova este pusă în aplicare de Guvern și Parlament și reiese din obligațiile pe care le are Republica Moldova pe plan internațional, inclusiv în contextul acordului de asociere.



Totodată, democrații arată că de când a fost semnat acordul de asociere s-au văzut foarte clar beneficiile pe care le are Republica Moldova ce reies din acest acord și din susținerea din partea partenerilor externi în special din cadrul UE



Considerăm că aceste declarații sunt făcute în detrimentul vectorului ales de Republica Moldova și sunt obligații asumate pe plan internațional de statul nostru”, a concluzionat Vitalie Gămurari.



Amintim că acesta nu este primul caz când Partidul Democrat critică dur declarațiile și inițiativele lui Igor Dodon, la fel cum s-a întâmplat după inițiativa șefului statului de a organiza un referendum consultativ, dar și atunci când Igor Dodon a anunțat că nu va promulga hotărârea prin care data de 9 mai a fost declarată și Ziua Europei. În ultimele luni au existat mai multe replici acide între Igor Dodon și premierul Pavel Filip, sau șeful Legislativului Andrian Candu, atât pe subiecte de politică externă cât și internă.



Potrivit Constituției, președintele poate fi suspendat din funcție de Parlament la inițiativa a o treime din deputați. O inițiativă în acest sens a fost lansată de Partidul Liberal, iar PDM a sugerat că ar putea semna, dacă acesta va săvârși acțiuni contrare Constituției, așa cum prevede Legea supremă.