TOP 10 cei mai de succes mincinoşi din istorie

Ori că au înflorit, au spus adevărul pe jumătate sau pur şi simplu au minţit, aceste personalităţi şi-au lăsat amprenta asupra istoriei şi în cele mai multe cazuri au fost extrem de iubite, în ciuda acestor „imperfecţiuni”.



10. Benjamin Franklin



Probabil nu vom şti niciodată ce a vrut Franklin să transmită atunci când a spus că „jumătate de adevăr este deseori o minciună nemaipomenită”, dar ştim că iubea să mintă. A fost printre primii care au inventat „ştirile false” pentru a înfierbânta lumea, scrie Listverse.

În 1782, a creat un ziar cu ştiri complet false, mai ales celebra poveste despre descoperirea scalpurilor de adolescenţi la frontieră. Povestea avea menirea de a crea frică şi ură împotriva băştinaşilor americani. Ştirea a fost apoi preluată de presă şi mesajul mincinos s-a propagat cu o uşurinţă incredibilă.

Totuşi, este una dintre cele mai renumite personalităţi, imortalizată în artă, cărţile de istorie şi chiar apare pe bancnota de 100 de dolari.

9. Frida Kahlo



Frida a spus două mari minciuni. Prima era despre originea de evreu german a tatălui său, care nu era adevărată, iar a doua despre anul naşterii sale, care a fost pus la 1910, anul când Revoluţia Mexicană a avut loc, deşi aceasta era născută în 1907.

Totuşi, artista a devenit una dintre cele mai cunoscute şi iubite personalităţi, iar agonia fizică şi psihică prin care a trecut este o particularitate care iese în evidenţă mai des, alături de moştenirea pe care puţini din timpul ei au putut să o egaleze.

8. Frank Abagnale



Despre Frank Abagnale s-a făcut şi un film destul de cunoscut numit Catch me if you can, în care Frank a fost jucat de Leonardo DiCaprio. Numele filmului spune totul. Printre cele mai celebre minciuni ale lui au fost: s-a dat pilot la vârsta de 16 ani, supervizor medical la 18 ani, absolvent de drept la Harvard, pentru a obţine un post de avocat în Louisiana şi seducând multe femei mai bătrâne.

A petrecut mai puţin de cinci ani în închisoare, fiind angajat de FBI pentru a fi consultat în cazuri de fraudă.

Instinctele sale anteprenoriale au dus la crearea firmei de succes Abagnale & Associates. Succesul a fost însă caracteristica ce a ieşit în evidenţă, având admiratori peste tot în lume.



7. Bill Clinton



Este greu de crezut că mai există cineva care să nu ştie povestea lui Bill Clinton care a lovit Statele Unite chiar în miezul moralităţii.

În prima fază, a negat existenţa oricărei relaţii intime cu Monica Lewinsky, revenind un an mai târziu să spună adevărul după ce dovezile erau în defavoarea lui.

Chiar şi aşa, succesul persoanei nu poate fi negat: preşedintele Statelor Unite - şi unul influent şi printre cele mai cunoscute personalităţi ale istoriei.



6. Calamity Jane



Orfană de la 14 ani, se pare că a decis să facă tot ce îi stă în putinţă pentru a supravieţui.

Este una dintre cele mai reprezentative figuri ale Vestului Sălbatic, deşi a minţit că una dintre ocupaţiile sale era de cercetaş, având numele de ”Calamity” de când l-a salvat pe un anume Cpt. Egan. Nu există totuşi nicio înregistrare că ar fi servit sub Egan sau orice alt ofiţer. Se crede că Jane şi-a dat singură acest nume.



5. Papa Alexandru al VI-lea



Personajul este faimos (sau infam) pentru a da un sens mai puternic vorbei „scopul scuză mijloacele”.

De Borja (aşa cum era numit înainte să devină papă) a iubit puterea, iar în Italia sfârşitului de secol XV, Papa era probabil cel mai puternic om din lumea de atunci. Iubea de asemenea femeile. Pentru De Borja, cele două nu erau incompatibile. A avut patru copii şi, deşi a negat paternitatea, i-a acceptat atunci când a devenit papă în 1492. Se crede că au mai existat încă cinci copii făcuţi cu diferite femei.

În ciuda acestui lucru, a avut succes în rolul de papă. Prefera negocierea în defavoarea războiului, aprecia rolul artei, iar copiii săi au fost oameni importanţi în Europa.



4. Herodot



Interesant că părintele istoriei îşi are locul în această listă, dar nu este de mirare. Prefera o poveste mai bună decât nişte fapte mai exacte, ceea ce i-a împins pe unii să-l considere „părintele minciunilor”.

Herodot înflorea adevărul pentru a face ca partea sa să arate mai bine şi, de asemenea, reuşea să scape basma curată. Istorisirile sale includ de asemenea şi minciuni clare, toate în scopul de a lărgi percepţia măreţiei Greciei.

Rămâne una dintre cele mai notabile figuri ale istoriei antice, fiind prezent în manualele de istorie din toată lumea.



3. Henry al VIII-lea



Este dificil de cuprins toate şiretlicurile şi minciunile spuse de Henric al VIII-lea, de la cele şase căsătorii, la conflictul cu Vaticanul, în care a enunţat chiar că Dumnezeu a vrut ca el să fie capul Bisericii. Chiar şi aşa a fost, având în vedere că a iniţiat Reformarea.

În ciuda multor minciuni, a fost unul dintre cei mai importanţi regi pe care i-a avut Anglia, iar acest lucru spune enorm de mult.



2. Benedict Arnold



Este considerat un „Iuda” al istoriei americane şi cel mai mare trădător din toate timpurile al cauzei formării Statelor Unite ale Americii.

În ciuda faptului că era o figură activă a Revoluţiei Americane şi un erou de război timp de zece ani, a fost condamnat că a lucrat pentru armata britanică. Complotul lui a început în 1779 când i s-au promis bani şi comandă militară.

Arnold a fost prins rapid însă, dar a reuşit să scape şi să aibă o carieră bună în Anglia. Chiar şi astăzi, Benedict Arnold este demonizat de americani, iar numele său este sinonim cu trădător.



1. Robert Ripley



Succesul imens al lui Robert Ripley denotă mintea unui geniu. A combinat minciuni care nu putea fi verificate cu fapte care nu puteau fi fabricate. Alături de o doză însemnată de obrăznicie, a rezultat imperiul Believe It Or Not.

Descoperirile lui Ripley erau din orice categorie şi din orice loc de pe planetă, de la „oameni cu coarne pe cap, la un copil ciclop sau la păsări fără aripi”.

Totuşi, astfel de lucruri au prins la public, ceea ce i-a adus un succes masiv.