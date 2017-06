N-o ignora! Această legumă minune te ține departe de osteoporoză și cancer

Dacă mănânci această legumă săptămânal, ai șanse mari să previi osteoporoza și cancerul!



Broccoli conţine o cantitate substanţială de calciu şi de vitamina C care au rolul de a ne întări oasele şi dantura. Calciul asimilat din broccoli este indicat persoanelor care suferă de osteoporoză. Conţinutul de calciu din broccoli este considerat un echivalent al laptelui.



Broccoli este o legumă înrudită cu varza şi conopida, cunoscută încă din timpul Imperiului Roman. Deşi gustul său nu este considerat prea atractiv de către o parte din consumatori, ar trebui să ne reconsiderăm cu toţii atitudinea faţă de el pentru că ne aduce multiple beneficii.



Previne şi combate cancerul

O alimentaţie bazată pe legume şi fructe nu ne garantează că vom fi feriţi 100% de probleme de sănătate, dar ne va ajuta să avem un organism mai rezistent şi un sistem imunitar mai puternic. Dintre legume, broccoli se află în topul alimentelor care previn cancerul şi alte boli grave. Consumat de 3-5 ori pe săptămână, broccoli previne cancerul sân, de colon, vezică urinară, plâmâni şi ovare. Combinat cu roşii reduce riscul cancerului de prostată.

Sfat: Găteşte broccoli astfel încât să nu-i distrugi proprietăţile nutritive. Nu îl fierbe excesiv şi nu îl prăji. Se recomandă să fie gătit la aburi sau să fie consumat crud, înglobat în salate.



Reduce riscul de osteoporoză

Distruge bacteria Helicobacter pylori

Broccoli conţine o substanţă denumită sulforafan, despre care cercetătorii au dovedit că distruge bacteria Helicobacter Pylori. Consumând broccoli şi muguri de broccoli constant avem şanse mari să scăpăm de Helicobacter pylori, responsabilă de ulcere de stomac, gastrite şi chiar cancer de stomac. Întrucât prăjelile fac rău stomacului, este evident că beneficiem de broccoli doar dacă îl fierbem la aburi sau îl consumăm crud.



Întăreşte sistemul imunitar

Broccoli este un adevărat conglomerat de vitamine şi minerale: vitaminele A, B2, C, acid folic, calciu, magneziu, fier, seleniu, zinc, sulf. Toţi aceşti nutrienţi concură la starea de bine a organismului, mărindu-i rezistenţa şi făcându-ne posesorii unui sistem imunitar viguros.



Condimentat este şi mai eficient

Despre broccoli s-a vorbit mereu la superlativ şi nimeni nu i-a contestat valoarea nutritivă. Mai mult, cercetătorii au vrut să afle dacă calităţile sale pot fi îmbunătăţite pentru a fi şi mai bun pentru sănătate. Recent, s-a descoperit că broccoli este cu atât mai eficient cu cât este mai condimentat sau dacă se combină cu alte legume care îmbunătăţesc capacitatea organismului de a lupta împotriva cancerului.

Sfat: Asezonează broccoli cu hrean, muştar, muguri de broccoli sau pastă wasabi sau prepară-ţi salate în care să îl combini cu legume care conţin ingrediente active (varză, ridichi, varză de Bruxelles, rucola).