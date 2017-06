9.000 de euro s-au împrăştiat pe o autostradă din Bavaria, blocând circulaţia

Poliţia din oraşul german Ingolstadt, Bavaria, a închis o porţiune de autostradă, din cauza … unor bani, care s-au împrăştiat direct pe şosea. Poliţia a intervenit prompt pentru a strânge banii de pe şosea.



Potrivit Associated Press, incidentul a avut loc în seara zilei de 27 mai. Un om de afaceri german, care circula pe autostradă cu motocicleta, a pierdut un pachet din plastic cu salariul pentru o zi al angajaţilor de la firma sa, relatează Rador.



Aproximativ 9.000 de euro, toate bancnote de mică valoare (în jur de 570.000 de ruble), au ajuns împrăştiate pe drum, sub copaci, în iarbă. Bărbatul s-a dat jos să adune banii, iar martorii oculari au chemat imediat poliţia. În urma accidentului, bancnotele de câte doi, cinci, zece euro s-au răspândit peste tot, inclusiv pe sub copacii de lângă şosea. Pentru a strânge cât mai repede banii, poliţia a închis autostrada şi a chemat ajutoare. Potrivit presei, valoarea pachetului a fost estimată la cel puţin 9.000 de euro.



Poliţiştii, care au sosit la faţa locului şi au oprit circulaţia pe autostradă pentru a ajuta omul de afaceri să stângă banii, nu a reuşit, din păcate, să adune toată suma, din care lipsea în jur de 1.500 de еuro. Se pare că bancnotele lipsă au fost luate de vânt.