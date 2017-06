Ce spun astrele azi, 2 iunie

Berbec

In aceasta perioada veti avea tendinta sa riscati mai mult, in special pe plan profesional. Faptul ca incercati sa luati initiativa la locul de munca nu va trece neobservat de catre cei din jur. S-ar putea ca un eveniment important sa va strice o parte din planuri, insa trebuie doar sa fiti mai flexibili cu deciziile voastre. Incercati sa nu ascundeti deciziile importante daca partenerul se arata interesat; posibilitatea ca acesta sa va judece pentru alegerile facute este mica. Nu faceti o tragedie din niste lucruri minore; daca nu va simtiti bine, facetio ceea ce trebuie facut in astfel de situatii, nu ii stresati pe cei din jurul vostru.



Taur

Veti fi inconjurati de prieteni in aceste zile, iar stresul din viata profesionala va fi redus considerabil. Nu va lasati influentati in deciziile luate de frica de a esua; aveti talentul necesar pentru a excela in ceea ce va propuneti, iar cei din jur va vor aminti de acest lucru, daca va impartasiti problema cu ei. Daca va simtiti lipsiti de energie, este posibil ca stilul de viata haotic sa va afecteze sanatatea, asa ca incercati sa petreceti mai mult timp facand ceea ce va place si va relaxeaza. Puneti-va ordine atat in activitatea profesionala, cat si in viata personala; veti deveni mult mai eficienti. Nu ignorati apelurile din partea celor din familie astazi, deoarece s-ar putea sa primiti o veste importanta.



Gemeni

S-ar putea ca in aceasta perioada sa aveti parte de niste evenimente nefericite; se anunta o despartire sau un conflict puternic, iar acest lucru va va afecta puternic. Apelati la ajutorul prietenilor atunci cand aveti nevoie de companie sau de un sfat; nu ar trebui sa va indepartati de acestia atunci cand aveti probleme. Fiti mai atenti la ceea ce consumati, deoarece s-ar putea sa aveti probleme cu stomacul. Este posibil ca la locul de munca sa va confruntati cu un lider de echipa cu care nu va intelegeti; incercati sa fiti cat mai diplomati, insa nu va lasati umiliti. Desi nu va asteptati la acest lucru, veti avea sustinerea colegilor.



Rac

S-ar putea sa aveti probleme cu terminarea proiectelor deja incepute, in special daca va aruncati asupra altor oportunitati astazi; nu se poate sa fiti mereu cu ochii dupa alte lucruri, fara sa le fi terminat pe cele deja incepute. Veti avea parte de nenumarate ocazii sa va faceti cunoscuti in cadrul companiei, deci nu riscati calitatea muncii voastre. Fiti mai rabdatori cu cei din jur, in special cu cei mici; acestia vor fi foarte usor afectati de o vorba spusa la nervi, iar acest lucru poate sa duca la o racire a relatiilor. Tendinta voastra de a negocia in orice situatie ar putea sa va creeze probleme daca nu va alegeti cu atentie strategia. Aveti grija astazi atunci cand folositi substante periculoase.



Leu

Sunteti perfectionisti, insa acest lucru este apreciat doar atata timp cat ritmul vostru de lucru nu este afectat. Va veti simti presati de cei din jur sa faceti alegerea pe care voi o considerati gresita; nu va lasati influentati, insa incercati sa rezolvati situatia cu diplomatie. Atata timp cat sunteti respectuosi nu ar trebui sa aveti parte de probleme cu cei dragi. Daca aveti probleme cu bugetul, ar trebui sa inlocuiti anumite obiceiuri cu unele mai putin costisitoare; cateva schimbari ar putea imbunatati situatia considerabil. Stati cat mai departe de dietele care sunt in trend, deoarece acestea pot fi periculoase!



Fecioara

Desi veti avea parte de numeroase oportunitati in viata profesionala, situatia s-ar putea transforma intr-un cosmar atunci cand sunteti nevoiti sa va ocupati de anumite detalii, in special daca acestea tin de birocratie. In schimb, s-ar putea ca viata amoroasa sa va surprinda placut: este posibil sa cunoasteti un potential partener sau sa duceti relatia deja existenta catre urmatorul pas. Incercati sa nu imprumutati bani prietenilor fara a va asigura ca aveti o situatie financiara ce permite acest lucru, si chiar si asa trebuie sa fiti foarte prudenti; altfel, riscati sa creati motive pentru un conflict si sa pierdeti relatia.



Balanta

Nu ezitati atunci cand cineva drag va cere ajutorul; s-ar putea ca tendinta de a planui cu atentie fiecare miscare sa nu fie privita ca atare, ci drept o insulta la adresa persoanei respective. Din fericire, nu va veti confrunta cu probleme mari de sanatate; daca ati fost raciti recent, in zilele acestea veti scapa de orice urma lasata de boala, iar energia caracteristica va reveni. S-ar putea sa aveti parte de anumite dificultati la locul de munca; este de preferat sa cereti ajutorul unui coleg pentru a nu compromite calitatea proiectului. Aveti posibilitatea astazi sa faceti o surpriza cuiva drag, iar gestul va fi apreciat de catre un numar mare de persoane.



Scorpion

Planuiti-va cu mai multa atentie viata profesionala, in special daca aveti de gand sa va schimbati locul de munca sau chiar domeniul de activitate; nu va lasati condusi de un impuls. S-ar putea ca ceea ce spuneti sa ii afecteze in mod negativ pe cei din jur. Sa nu fiti surprinsi daca acestia va critica pentru o anumita remarca, chiar daca aceasta a fost facuta in gluma sau la nervi. S-ar putea ca ritmul alert de lucru sa va determine sa va neglijati sanatatea; daca observati primele semne de boala, nu le ignorati, deoarece este mai usor sa preveniti o problema. Astazi veti fi mai norocosi decat de obicei, deci profitati de situatie!



Sagetator

Astazi veti avea parte de dificultati in relatiile cu cei din jur; veti refuza sa vorbiti despre planurile voastre, iar tendinta de a schimba subiectul ar putea sa ii deranjeze pe cei dragi. Pentru a evita o situatie neplacuta, renuntati la compania celorlalti si incercati sa va puneti ordine in planuri. Partenerul va face multe surprize in ultima vreme si datorita acestora va simtiti apreciati; incercati sa le aratati faptul ca atitudinea lor contribuie la fericirea voastra. S-ar putea sa dati peste o situatie delicata la locul de munca si va fi nevoie de multa discretie din partea voastra. Incercati sa stati departe de efort, in special daca aveti probleme cu spatele.



Capricorn

S-ar putea sa intrati in conflict cu cineva din familie privind viata voastra profesionala. Nu va lasati intimidati – aveti deja dovada ca planul pentru cariera voastra functioneaza, i maniera pe care ati gandit-o voi insiva. Este posibil sa aveti parte de dificultati financiare in urmatoarea perioada, ceea ce poate fi depasit cu usurinta atata timp cat evitati cheltuielile ce nu sunt necesare. Totusi, nu incercati sa dati vina pe partener sau pe copii; bugetul unei familii trebuie modificat constant. Aveti grija la consumul de alcool, deoarece veti avea tendinta sa faceti exces zilele acestea, ceea ce v-ar putea afecta sanatatea.



Varsator

Va asteapta o perioada cu multe schimbari pozitive, dar si surpinzatoare; atata timp cat va pastrati calmul, va veti putea adapta usor in orice situatie. S-ar putea sa fiti mai sensibili decat de obicei, iar glumele celor din jur nu vor fi apreciate; nu va lasati insultati, ci mai degraba exprimati-va supararea! Veti fi surprinsi de sustinerea pe care cei dragi v-o arata. Este perioada perfecta pentru a va corecta anumite obiceiuri alimentare, care sunt mai putin sanatoase si care ar putea fi cauza principala a unui somn nelinistit. Este posibil sa faceti cheltuieli mai mari decat de obicei, insa ar fi foarte bine sa nu va lungiti mai mult decat va tine plapuma.



Pesti

S-ar putea sa fiti cautati de catre cineva din familie pentru un sfat, insa nu veti putea discuta problema cu alte persoane; daca vi se incredinteaza un sectret, faceti bine si pastrati-l cu sfintenie. Din punct de vedere financiar, dar si profesional, veti sta foarte bine; este posibil ca recent sa va fi bucurat de o marire de salariu, iar calitatea lucrurilor si serviciilor cumparate se va imbunatati considerabil. S-ar putea sa suferiti de probleme cu gatul sau cu umerii; lucrati mai mult la imbunatatirea posturii. Este posibil sa se iveasca ocazia de a calatori in afara tarii, insa aceasta ar putea duce la anumite probleme pentru restul planurilor.