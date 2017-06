A, B, C, stim, exista o gramada de vitamine, fiecare cu rolul ei precis in starea noastra de sanatate! Astazi, insa, vorbim despre una singura dintre ele, asa ca iata tot ce trebuie sa stii despre vitamina A.



Tot ce trebuie sa stii despre vitamina A: Ce face?

Vitamina A are o serie de beneficii importante in sanatate. O zona specifica in care actioneaza este aceea a ochilor. In cazul in care iti simti ochii obositi si te gandesti ca poate iti pierzi din acuitatea vederii, asigura-te ca iti consumi doza zilnica recomandata de vitamina A. Aceasta vitamina face minuni si pentru sistemul nostru imunitar, pentru ca stimuleaza productia de celule albe din sange. De asemenea, trebuie sa mai stii si faptul ca vitamina A este extrem de importanta in sanatatea si aspectul tenului si ca ajuta in lupta impotriva acneei.



Tot ce trebuie sa stii despre vitamina A: Sursele alimentare

Din fericire, vitamina A este prezenta destul de frecvent in alimentele pe care le consumam in mod obisnuit. Carnea, ouale, lactatele, toate contin vitamina A. De asemenea, mai poti gasi vitamina A si in morcovi, dovleci, pepeni, grapefruit, spanac, broccoli, caise sau cartofi dulci.



Tot ce trebuie sa stii despre vitamina A: Efecte secundare

Consumul dozei zilnice recomandate de vitamina A sau chiar si consumul unei doze cu putin mai mari nu are efecte secundare negative asupra sanatatii tale. Cu toate acestea, o deficienta de vitamina A te va afecta mai mult decat crezi. Vederea iti va slabi iar sistemul tau imunitar nu va putea face fata factorilor externi. In special femeile insarcinate ar trebui sa fie foarte atente la doza de vitamina A pe care o consuma.