Zodiile care se vor indragosti vara aceasta sunt extrem de norocoase, pentru ca nimic nu este mai frumos decat sa iti petreci vacanta si anotimpul cald alaturi de persoana iubita! Afla ce spun stelele despre viata ta amoroasa in urmatoarele luni.



Zodiile care se vor indragosti vara aceasta:



Gemeni

Gemenii sunt printre cele mai norocoase zodii cand vine vorba de capitolul amoros in anul 2017. Nativii acestei zodii vor intalni persoana potrivita in jurul perioadei de inceput a verii. Partea cea mai frumoasa este ca vor simti inca din primele momente ca aceea este persoana perfecta pentru ei, iar relatia are potential sa dureze.



Balanta

Si Balantele sunt deosebit de norocoase in vara aceasta pe plan sentimental pentru ca la ele sta scrisa in stele o relatie serioasa. Fie ca sunt cu partenerul actual de ceva timp, fie ca tocmai ce au intalnit persoana potrivita, ele simt si stiu ca isi vor petrece restul vietii alaturi de aceasta. Relatiile Balantelor au mari sanse de a ajunge la casatorie, asa ca, daca te-ai nascut sub semnul acestei zodii, pregateste-te pentru o vara minunata, dar nu numai.



Berbec

Fiind o zodie definita de elementul foc, nu este de mirare ca Berbecii vor trai o vara plina de pasiune efervescenta. Relatiile care vor incepe odata cu vara, pentru Berbeci, vor arde cu o flacara de invidiat, insa nu vor rezista pana in toamna. Natura Berbecului este si ea foarte schimbatoare, asa ca nativii acestei zodii nu vor avea deloc de suferit – ci pur si simplu se vor bucura de o relatie scurta, dar plina de pasiune.