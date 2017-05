UE va mări alocările financiare pentru Moldova. Siegfried Mureșan: „Vrem să ajutăm Republica Moldova să adopte toate reformele necesare parcursului european”

Uniunea Europeană va crește alocările financiare pentru țările din Vecinătate Estică, inclusiv Republica Moldova. Propunerea a fost inclusă în proiectul de buget al Uniunii Europene, de către Siegfried Mureșan, negociator șef al Parlamentului European pentru Bugetul UE în 2018. Proiectul a fost prezentat ieri de către Comisia Europeană în cadrul Comisiei pentru bugete a Parlamentului European.



„Vrem să ajutăm Republica Moldova să adopte toate reformele necesare parcursului european spre o democrație consolidată cu o economie solidă și competitivă. De aceea, am cerut creșterea alocărilor financiare din bugetul de anul următor pentru Vecinătatea estică, așa cum am promis încă din momentul în care am fost desemnat negociator-șef pentru bugetul european de anul viitor. Așteptăm, însă, din partea Guvernului Republicii Moldova să realizeze mai multe progrese în acele domenii necesare implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană: justiție, stat de drept, administrație publică, sistemul bancar și lupta anticorupție”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan.



După cum anunță Tribuna.md, cu referire la comunicatul de presă emis de Comisia Europeană, proiectul prezentat de Comisia Europeană prevede o creștere a alocărilor pentru Vecinătatea estică, față de anul 2017, de 48,6 milioane de euro, în credite de angajament (de la 544,1 milioane de euro, la 592,7 miloane de euro), respectiv, de 158,4 milioane de euro în credite de plată (de la 274,1 milioane de euro, la 432,5 milioane de euro).