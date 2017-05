Detalii ale programului național „Prima casă”: tinerii vor primi împrumut pentru 90% din costul locuinței, jumătate din sumă fiind garantată de stat

Tinerii din Republica Moldova vor putea contracta împrumuturi bancare în valoare de până la 90% din costul locuinței, pentru un termen de până la 25 de ani, iar jumătate din valoarea împrumutului va fi garantată de Guvern, potrivit unor prevederi ale proiectului „Prima casă” care este în prezent în proiect de elaborare, a declarat marți premierul Pavel Filip.



Subiectul a fost discutat la ședința săptămânală a Partidului Democrat. Programul are drept scop susținerea tinerilor din Republica Moldova și stoparea migrației. „Acest program le oferă o posibilitate tinerilor să-și cumpere o locuință. Am văzut că tinerii pleacă în mare măsură pentru că nu văd perspectivele de a-și procura o locuință cu salariul din țară”, a declarat Pavel Filip



Prevederile generale prezentate de Pavel Filip sunt că tinerii vor trebui să aibă contribuția proprie de doar 10% și vor putea lua un credit de până la 900 de mii de ei. Locuința se gajează 50% către bancă și 50% către stat pentru că statul va oferi 50% garanții băncilor pentru creditul acordat. Creditul va fi oferit pe 25 de ani.



Proiectul este în proces de elaborare și va fi consultat public, a dat asigurări Pavel Filip. „Sunt condiții destul de atractive, poate nu sunt finale pentru că abia am lansat acest concept. Va fi dezbătut, vom avea consultări publice, iar ulterior va fi aprobat și într-un termen foarte scurt vom veni cu un proiect de lege”, a menționat premierul.



El s-a arătat convins că va fi un proiect de succes. „Țin mult la acest proiect și sunt încrezător că va fi un proiect de succes”, a concluzionat Pavel Filip.