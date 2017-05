Fost consilier prezidențial: PL nu va mai conta

Partidul Liberal nu va mai conta la desfășurarea unor procese pro-europene în Republica Moldova, odată cu ieșirea acestuia de la guvernare, este de părere analistul politic Vlad Țurcanu, invitat în cadrul emisiunii ”Ora de vârf” de la Radio Chișinău.





El a remarcat faptul că formațiunea condusă de Mihai Ghimpu nu a contribuit prin activitatea sa din ultimii ani la democratizarea și europenizarea societății Republicii Moldova.

„În cazul Partidului Liberal și al lui Dorin Chirtoacă, nu putem spune că aceștia au ajutat la asanarea climatului din societate. Partidul Liberal a fost unul mai curând oportunist, care a încercat să se muleze pe anumite situații care i-au convenit, dar care nu a reușit să devină un partid de primă mărime, îngustându-și tot mai mult, an de an, spațiul de manevră. Partidul Liberal nu va mai conta, probabil, pentru anumite procese pro-europene în primul rând, de care are nevoie societatea moldovenească”, a declarat Vlad Țurcanu.

În ceea ce privește Partidul Democrat, care domină în prezent procesul de guvernare, Vlad Țurcanu consideră că formațiunea controlează acum tot sistemul de administrare a statului și că situația ar putea rămâne neschimbată până la următoarele alegeri parlamentare.

Sunt doi factori care ar putea clătina Partidul Democrat de pe pozițiile sale: partenerii externi și strada, este de părere analistul. În acest scop, va fi importantă prestația partidelor din opoziția extra-parlamentară, care se opun actualei puteri, și capacitatea lor de a mobiliza oamenii la proteste, a precizat el.