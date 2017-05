Când a început viaţa? O nouă tehnică revoluţionară ar putea răspunde la această întrebare crucială

Savanţii utilizează o nouă metodă pentru a măsura nanostructura fragmentelor de cristal în zona de impact a meteoriţilor din trecutul geologic al Pământului. Scopul final este de a înţelege când aceste impacturi s-au terminat şi când viaţa a început.



Cercetătorii de la Western University şi de la University of Portsmouth analizează un sit larg de 150 kilometri de lângă oraşul Sudbury, unde acum două miliarde de ani a avut loc un impact al unui meteorit. Aceştia utilizează o nouă tehnică ce îi ajută să înţeleagă mai bine vârsta acestor impacturi, scrie Science Daily.



Desmond Moser, profesor şi cercetător la Western University, a precizat că „întrebarea de bază este când a început viaţa? Ştim că nu a putut începe atunci când suprafaţa era vaporizată periodic de impacturile meteoriţilor în timpul primei părţi a existenţei sistemului solar - aşadar, dacă ştim când aceste impacturi s-au oprit, putem înţelege mai mult despre momentul apariţiei vieţii”.



Undele de şoc ale impactului au deformat mineralele care formau roca de sub crater, inclusiv micile dar solidele cristale care conţin urme de uraniu şi plumb. Moser adaugă faptul că acestea „pot fi folosite ca mici ceasuri care sunt esenţiale pentru timpul geologic; dar pentru că aceste cristale sunt foarte dezordonate, metodele convenţinale de datare sunt ineficiente”.



De aceea, echipa internaţională de la cele două universităţi a elaborat o nouă tehnică şi a creat un nou instrument. Cu acesta, cercetătorii au putut să separe mici părţi dintr-un mineral numit baddeleyt, care se găseşte atât pe Terra cât şi în spaţiu - pe Marte, Lună şi meteoriţi. Apoi aceştia au măsurat deformaţiile cristalelor după ce au şlefuit feţele cristalelor şi le-au evaporat, ceea ce a permis identificarea strat cu strat a atomilor şi a izotopilor. Rezultatul a fost un model 3D al atomilor şi a poziţiilor acestora.



„Folosind acest instrument care ne-a permis să mergem de la rocă la cristal la nivelul atomic este ca şi cum am folosi cel mai avansat Google Earth”.



Această abordare poate ajuta cercetătorii să stabilească o cronologie mult mai precisă a formării şi a evoluţiei crustei Pământului. Lucrarea a fost publicată în jurnalul Nature Comunications.