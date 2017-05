Ce spun astrele azi, 30 mai

Berbec

Se intampla ceva in viata ta personala care te face sa te simti inconfortabil. Incepi sa ai dubii legate de partenerul tau de viata si acest lucru te nelinisteste destul de mult. Miscarea Mercurului retrograd te face sa fii prea putin concentrata si focusata pe ceea ce ai de facut la serviciu.



Taur

Esti foarte norocoasa ca in ceea ce priveste sanatatea pentru ca esti tipul de persoana care se recupereaza foarte repede. Vitalitatea ta este excelenta si acest lucru se datoreaza si modului sanatos in care te alimentezi. Desi te simti nesigura pe tine atunci cand vine vorba de provocarile de la birou, faci fata presiunii.



Gemeni

Foarte fragila din punct de vedere emotional, la orice remarca negativa asupra propriei persoane iti vei pierde controlul si te vei simti ravasita. Bagajul tau de energie este full si vei folosi fiecare particica din el pentru ca la serviciu lucrurile sa fie facute cat mai bine si in timpul stabilit.



Rac

Indoielie si tensiunea incep usor sa se risipeasca. Gasesti cuvintele potrivite pentru a recastiga increderea partenerului. In ciuda unei minti obosite, astazi ai destul de multa energie pentru a da tot ce e mai bun din tine la serviciu. Acest lucru te face sa fii fermecatoare in ceea ce priveste atitudinea pe care o adopti.



Leu

Atmosfera de acasa este una armonioasa si foarte calduroasa si acest lucru te ajuta sa te gandesti la o schimbare pe care o tot amani. Conjunctura Luna – Mercur iti ofera luciditate, iar aceasta te ajuta sa iei deciziile corecte si sa reusesti sa faci alegerile potrivite in plan profesional.



Fecioara

Ai in mana toate atuurile pentru a avea o zi perfecta. Nu ai probleme cu sentimentele, insa tot ceea ce trebuie sa faci e sa le exprimi si sa-ti dovedesti atasamentul pe care il resimti fata de iubitul tau. Astazi faci planuri pentru urmatoarele cateva luni si in general incerci sa-ti mentii starea de bine.



Balanta

La serviciu iti merge bine si ai impresia ca cineva sau ceva te impinge de la spate pentru a fi mereu cat mai performanta. Simti nevoia sa te misti, sa sari, sa alergi si de aceea ai mereu un tonus extraordinar. Viata personala nu este alegerea ta in aceasta perioada deoarece iti dedici timpul dezvoltarii profesionale.



Scorpion

Iti revizuiesti atitudinea pentru a relua o conversatie foarte constructiva in ceea ce priveste viata personala si relatia pe care o ai. Faci asta pentru ca realizezi ca infruntarile nu aduc nimic bun, ci dimpotriva. O astfel de schimbare va ajuta mult ca legatura dintre tine si partener sa devina cea de altadata.



Sagetator

Tensiunea se instaleaza in viata ta personala. Sensibilitatea iti poate fi pusa la incercare, insa esti determinata sa nu lasi pe nimeni sa te supere. Certuri cu iubitul tau sunt posibile, insa acestea nu vor avea un impact dramatic asupra voastra sau asupra legaturii dintre voi.



Capricorn

In relatie, fericirea ta va avea de suferit din cauza schimbarii de atitudine care vine din partea partenerului. Desi nu te simti constransa de anumite aspecte in ceea ce priveste persoana de langa tine, alegi totusi sa faci destul de multe compromisuri pentru armonia relatiei.



Varsator

Se pare ca atmosfera este una destul de tensionata, iar acest lucru are un impact negativ asupra relatiei personale. Nu este o situatie foarte confortabila! Oboseala te va afecta atat la nivel fizic, cat si psihic si acest lucru va avea un impact evident si asupra relatiilor pe care le ai cu colegii de birou.



Pesti

Datorita inflexiunilor pozitive venite din partea lui Venus vei reusi sa fii mai toleranta si mai comunicativa. Reusesti sa iti perfectionezi abilitatile si sa mergi inainte, chiar daca ai parte de un esec profesional complet imprevizibil. O sa urmezi un training de specialitate si o sa investesti si mai mult in dezvoltarea ta.