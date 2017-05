Fondatorul „Edelweiss”, Vlad Plahotniuc, a felicitat primarii câștigători ai concursului „Satul viitorului”

Primarii a 5 localități din Modova au fost declarați câștigători ai concursului „Satul viitorului”, lansat de fundația lui Vlad Plahotniuc, „Edelweiss”. Aceștia vor primi câte 200 mii lei pentru pentru proiecte de modernizare a localităților rurale.



Proiectele alese au fost cele propuse de primarii din satele Văleni, raionul Cahul - Covorul tradiţional din Lunca Prutului - parte a identităţii naţionale; Mîndîc, raionul Drochia - Reconstrucţia şi modernizarea sistemului de iluminat stradal; Meşeni, raionul Rezina - Construcţia sau reconstrucţia sistemelor de epurare, canalizare şi aprovizionare cu apă; Mileştii Mici, raionul Ialoveni - Un parc amenajat la sat - un copil fericit acasă şi comuna Sărata Galbenă, raionul Hînceşti - Procurarea unui microbus cu 18 locuri dotat şi cu rampă specială pentru cei doi copii cu nevoi speciale. Fiecare dintre aceste localităţi va beneficia de un premiu în valoare de 200.000 lei din partea "Edelweiss", iar banii vor fi folosiţi pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare locală depuse în cadrul concursului.



Prezent la eveniment, fondatorul „Edelweiss”, Vlad Plahotniuc, i-a felicitat pe primarii câștigători, le-a urat succes și i-a asigurat de sprijinul pe care îl au în încercările de a asigura moldovenilor o viață mai bună.



„Când am iniţiat acest proiect, noi ne-am gândit la cei care trăiesc în Moldova, dar şi la cei care au plecat şi îşi doresc să se întoarcă. Problema nu este că ei pleacă, dar problema este că ei nu se mai întorc. Noi vrem să vă sprijinim să construiţi o viaţă mai bună pentru moldoveni”, a declarat fondatorul Edelweiss, Vlad Plahotniuc.



Cei 5 primari au avut cuvinte de laudă pentru iniţierea acestui proiect şi au mulţumit fondatorului Fundaţiei pentru oportunitatea ce le-a fost oferită. „Proiectul acesta este ca o gură de aer pentru noi”, a afirmat Silvia Ştirbeţ, primarul satului Văleni, raionul Cahul.



Primarul satului Mîndîc, raionul Drochia, Ion Lupaşcu, a declarat că ”Trebuie să oferim servicii de calitate pentru cetăţeni ca ei să nu plece. Şi eu am fost plecat, am văzut cum este în străinătate şi vreau să fac o viaţă mai bună pentru moldoveni aici, acasă.”



În data de 3 martie curent, Fundaţia lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss” a iniţiat un concurs în cadrul proiectului naţional „Satul Viitorului”, al cărui obiectiv principal este modernizarea localităţilor rurale din Republica Moldova. Potrivit Regulamentului concursului, primarii din toată ţara au avut posibilitatea să trimită la sediul Edelweiss unul sau mai multe proiecte, urmând ca cele mai bune cinci dintre acestea să fie finanţate de către Fundaţie.