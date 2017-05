Ce spun astrele azi, 29 mai

Berbec

Esti foarte sensibila si nu tolerezi deloc critica in legatura cu viata ta sentimentala. Indiferent de problemele care exista, iti aperi relatia cu orice pret. Nu iti pui nici macar intrebarea daca aceste critici sunt bazate pe ceva real sau nu. Daca trebuie sa muncesti peste program astazi, o sa accepti sa faci asta.



Taur

Dispozitia ta romantica e la pamant astazi si lasi senzatia ca nu mai suporti nimic, fiind gata sa explodezi la cea mai mica atingere sau comentariu. Mercur te face capabila sa agonizezi in cea mai banala situatie. E posibil ca in aceasta dupa amiaza sa te viziteze niste colegi si, inevitabil, veti discuta doar despre munca.



Gemeni

Nu ai fost mereu norocoasa in dragoste, insa partenerul actual pare sa ti se potriveasca si sa iti aduca implinire emotionala. Nu lasa trecutul sa strice aceasta legatura magica! Daca esti singura, ar trebui sa fii mai deschisa daca vrei sa intalnesti pe cineva cu care sa cladesti o relatie serioasa.



Rac

Venus are cateva surprize pregatite pentru tine si va fi o zi in care te vei simti foarte bine. Esti capabila sa te abtii de la a-ti sufoca partenerul cu tot felul de intrebari mai mult sau mai putin pertinente. Nu e cea mai usoara zi la birou deoarece trebuie sa faci fata unor presiuni destul de agasante.



Leu

Esti foarte atenta in ceea ce priveste confortul tau emotional deoerece relatia pe care o ai a devenit foarte importanta pentru tine si nu vrei sa faci nicio greseala. Astazi nu te simti capabila sa faci nicio promisiune deoarece inveti sa te respecti si sa te pui pe primul loc, indiferent de contextul in care te afli.



Fecioara

Nimic nu te opreste pentru ca esti intr-o forma foarte buna in aceasta perioada. Daca esti singura, faci tot ce-ti sta in putinta sa schimbi acest fapt si e foarte posibil sa reusesti asta datorita sarmului tau natural. Intr-o relatie, armonia e prezenta intre voi si nu aveti nevoie decat de o privire pentru a va intelege.



Balanta

Problemele din familie si financiare iti invadeaza mintea astazi, impiedicandu-te sa te gandesti la viata ta sentimentala. Chiar daca esti inconjurata de persoane la care tii, iti va fi aproape imposibil sa te bucuri de momentul prezent intrucat ai foarte multe pe cap si te lasi invadata de stres.



Scorpion

Criticata constant, te simti ca o scolarita certata de catre profesori. Acest sentiment te paralizeaza si nu vei gasi energia necesara pentru a pune lucrurile la punct si pentru a vorbi deschis despre ceea ce simti cu adevarat. Cere ajutor sau exteriorizeaza-te inainte sa atingi punctul critic!



Sagetator

Abilitatea ta de a seduce devine din ce in ce mai evidenta, iar daca esti singura va trebui sa te folosesti de aceasta calitate pentru a atrage privirile si atentia pretendentilor. Desi te simti singura din punct de vedere emotional, stii ca in prezent nu iti doresti sa investesti intr-o relatie personala serioasa.



Capricorn

Ai resursele necesare pentru a-ti duce proiectele la indeplinire, chiar daca impasul in care te afli in momentul de fata nu te lasa sa constientizezi acest lucru. Crede in tine si vei reusi! Esti in mare forma astazi, insa asta nu e o scuza pentru cei din jur care vor sa profite de pe urma ta.



Varsator

Treci printr-o perioada foarte proasta in ceea ce priveste echilibrul psihic si asta nu face decat sa-ti slabeasca relatia personala. Foarte sensibila, poti sa ranesti fara ca macar sa realizezi acest lucru si vorbele tale sunt foarte acide. Partenerul tau incearca sa-ti insenineze ziua facand un mic gest romantic, dar nu va reusi.



Pesti

Nu esti in control asa cum ti-ai dori in aceasta zi de luni. Esti nevoita sa te lasi pe mana altora, lucru care nu-ti prea convine, mai ales ca vorbim despre firea ta indepedenta si libera. Intr-o relatie, chiar daca ai planuri, e posibil ca partenerul tau sa ti le strice fara ca macar sa-ti ceara o parere in acest sens.