Ce spun astrele azi, 28 mai

Berbec

Astazi concentreaza-ti atentia catre hobby-urile pe care le ai pentru a reusi sa te energizezi intr-un mod pozitiv, mai ales in aceasta perioada importanta din viata ta. Incearca sa iti setezi prioritati cu adevarat importante si nu te mai lasa distrasa de lucruri superficiale.



Taur

Din cauza tendintei tale de a fi un pic perfectionista, ceri foarte mult de la tine si de la cei din jur, cautand mereu stabilitatea sentimentala care iti lipseste. Este esential sa fii indeajuns de inteleapta incat sa intelegi exact ceea ce ai nevoie pentru a fi fericita.



Gemeni

Daca esti implicata intr-o relatie, totul se afla intr-o armonie desavarsita. Singurul lucru care te trage in spate in aceasta perioada este hipersensibilitatea care te caracterizeaza. Daca esti singura, te confrunti cu demonii trecutului care iti afecteaza inca starea emotionala actuala.



Rac

Treci de la o dispozitie psihica la alta si te pierzi din nou in amanunte legate de sentimentele pe care le ai. Incearca sa iei lucrurile exact asa cum vin si nu mai pierde timp si energie in analiza lor pentru ca rezultatul nu va fi niciodata diferit de fata de ceea ce trebuie sa se intample cu adevarat.



Leu

Esti condusa de o puternica energie intelectuala si de aceea iti doresti sa te implici in tot felul de activitati care sa te provoace in acest sens. Ai nevoie sa iti ocupi timpul cu astfel de lucruri deoarece nu iti doresti sa mai acorzi prea multa atentie evenimentelor ce au loc in viata ta personala.

Fecioara

Incearca sa iti acorzi timp de intelegere a sentimentelor si de acceptare a faptului ca poate lucrurile nu decurg asa cum iti doresti. Din pacate, ai tendinsa sa te suprasoliciti din punct de vedere emotional si din aceasta cauza simti un dezechilibru destul de profund.



Balanta

Iti doresti independenta din punct de vedere sentimental si nu vei suporta sa te simti constransa in nici un fel astazi. Comportamentul tau va fi caracterizat prin doua cuvinte – independenta totala. Vei face totul pentru a face cunoscut tuturor acest lucru.



Scorpion

Bipolara, dispozitia ta depinde de influenta astrelor. Dionanta de astazi a acestora iti va destabiliza emotiile. Treci intr-o clipa de la fericire la lipsa totala de incredere in tot ceea ce traiesti. Intr-o relatie, nervozitatea ta il va face pe partener sa se ingrijoreze. Chiar si asa, acesta va face tot ce-i sta in putinta pentru a-ti fi aproape.



Sagetator

Natura ta protectiva ii incanta pe cei dragi si pe iubitul tau. Banii sunt foarte importanti si ar fi indicat sa nu iei decizii financiare nepotrivite pe care sa le regreti ulterior. In viata profesionala nu se intampla lucrurile pe care ti le doresti si acest lucru te dezamageste destul de mult.



Capricorn

O parte din dorinte ti se indeplinesc si ajungi sa traiesti o relatie apropiata de ceaa ce visezi. Pentru a reusi sa te exprimi ai nevoie sa ti se ofere tandrete si incredere din partea persoanelor cheie din viata ta. Pe parcursul acestei zile nu reusesti sa te mobilizezi sa faci mai nimic deoarece afara este o vreme ploioasa.



Varsator

Atractivitatea de care dai dovada te ajuta sa ai o zi excelenta atat din punct de vedere profesional, cat si personal. Mercur iti ofera ajutorul de care ai nevoie pentru a-ti atinge obiectivele in cariera, iar energia lui Saturn te ajuta sa te mentii in forma pentru a face fata provocarilor din familie.



Pesti

Esti incarcata cu energie pozitiva la nivel sentimental. Dragostea devine un subiect foarte intens in viata ta si te gasesti in situatia de a fi destul de nelinistita ca urmare a acestui fapt. Treci printr-o perioada pozitiva si vei avea parte de intalniri romantice, insa nu stii cum sa te simti in raport cu acest lucru.