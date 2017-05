Platon condamnat „cu acte în regulă”; avocații au de citit peste 120 de pagini

Judecătoria Chișinău amplasată în sectorul Buiucani a publicat vineri decizia motivată a condamnării lui Veaceslav Platon care a fost prezentată într-un document de peste 120 de pagini, după cum susțin chiar avocații, care și ei se arată năuciți de un asemenea volum de informații despre clientul lor. Platon, cunoscut mai mult ca „raiderul Nr 1 din spațiul CSI” a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherii în domeniul bancar, iar recent pe numele lui a mai fost expediat în judecată un dosar pe un nou capăt de acuzare, însă după cum s-a relatat anterior „lista de păcate” este cu mult mai mare.



Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 aprilie la 18 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari, de aproape un miliard de lei, într-un dosar legat de tranzacțiile frauduloase de la Banca de Economii. Procurorii au ajuns la concluzia că banii, obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite, au fost transferaţi pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite în băncile din Republica Moldova.

Instanța de judecată a dispus înstrăinarea bunurilor care aparțin lui Veaceslav Platon, fiind vorba inclusiv de pachetele majoritare de acțiuni de la Moldindconbank și de la două companii de asigurări – Asito și Allinace Insurance Group, apartamente în Chișinău și altele.

Vineri instanța a pronunțat hotărârea motivată, iar aceasta nu a încăput decât pe un document de peste 120 de pagini, care, se pare că i-a speriat chiar și pe avocați, care spun că au nevoie de ceva timp să-l studieze. „Nu am reușit să vedem sentința motivată pentru că este pe 121 de pagini. Urmează să studiem decizia motivată și evident vom ataca la Curtea de Apel”, a declarat avocatul Valeriu Pleșca.



Între timp, Procurorii au mai expediat în judecată un dosar pe un nou capăt de acuzare în privinţa lui Veaceslav Platon. Acesta este învinuit de tentativă de escrocherie săvârşită de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari. În speță, potrivit materialelor cauzei penale, s-a constatat că în perioada anului 2016, V. Platon, fiind gestionarul cu pachetul majoritar de acţiuni a trei companii de asigurare, deţinute prin intermediul unor persoane interpuse, a organizat sustragerea mijloacele financiare deţinute pe conturile companiilor respective. Inculpatul a implicat în comiterea faptei infracţionale încă două persoane în calitate de autori, care nemijlocit urmau să realizeze planul criminal elaborat în vederea obţinerii bunurilor ce nu li se cuvin.



Dar dacă acestea sunt acuzații care i se impută juridic, cazierul său „moral„ este mult mai voluminos și a fost „”construit timp de aproape două decenii, încă de pe când avea 26 de ani. Deja în 1999, acesta a fost implicat și în omorul unui om de afaceri, căruia i-a preluat ulterior compania, scăpând basma curată, la fel cum i-a reușit și în următorii 17 ani, până când a fost reținut și pus sub acuzare. Este vorba de omorul omului de afaceri Vasile Lapteacru, în 1999, căruia Platon i-a preluat firma și a fost cercetat de poliție, inclusiv reținut de poliție, dar în scurt timp eliberat, iar după aceasta cazierul său era „curat ca lacrima”.



Iar acesta lucru l-a ajutat să se implice în afaceri criminale de tot felul, nu doar în Republica Moldova dar în mai multe state din regiune.



În Republica Moldova acesta a fost implicat în schemele legate de: ÎM Cristal Flor 4.000.000 Dolari SUA Parcul de Troleibuze din Chișinău 1.300.000 Dolari SUA SA Alimentarmaș RED NORD Primăria Municipilui Chișinău Moldova Hidromaș SA MoldAsig SA BC Moldova Agroindbank SA Compania de asigurări ASITO BC Victoria Bank SA În majoritatea cazurilor de mai sus suma prejudiciului real nici nu a putut fi stabilită. Cert este că e vorba despre zeci sau chiar sute de milioane de dolari.

În Ucraina, Platon a activat într-un mod la fel de tupeist. Țara e mai mare, cu resurse mai multe. Lucrul dat însă nu l-a împiedicat să deposedeze următoarele companii de active: BC Raiffazen Bank AVALI - 5,7 milioane de dolari ÎS Energoatom - 123 milioane de hrivne ÎS Energorinoc - 224,6 mln hrivne Zaporojieoblenergo - 25 mln hrivne Dneproblenergo - 25 mln hrivne Odesoblenergo - 80 mln hrivne Combinatul Metalurgic Alcev 26,3 mln hrivne Combinatul metalurgic Dnepropetrovsk 8,2 mln hrivne

În Rusia: Sitis Țentr SRL - 2 mln dolari Mehovaya Raduga-45 - 1 milion de dolari Concenul Silovâe Mașinî - 12 milioane de dolari.



Platon este și principalul figurant în imensa spălătorie de bani din Federația Rusă de peste 20 de miliarde de dolari, doar că investigația acestui dosar este împiedicată de serviciile secrete de la Moscova, care, se pare, au fost implicate alături de Platon și alte personaje controversate precum Renato Usatîi în această mega-fraudă.