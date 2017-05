Ce spun astrele azi, 27 mai

Berbec

Te chinui destul de mult sa iti tii reactiile sub control. Intr-o relatie, e foarte probabil sa starnesti o disputa in care vei ajunge sa te certi singura pentru ca partenerul te va evita cu orice pret. Singura, lasi impresia ca esti un pic instabila din punct de vedere emotional. Invata sa-ti manageriezi impulsurile!



Taur

Greselile si neintelegerile vor fi omniprezente in viata ta sentimentala, fapt care te va intrista. Neptun te face sa simti ca tot ce ai facut pana acum e pe cale sa-ti scape printre degete. Vei incerca sa faci un pas in spate si sa te distantezi de persoana iubita deoarece nu stii cum sa procedezi altfel.



Gemeni

Este esential sa reusesti sa iesi din situatia conflictuala in care te afli la birou deoarece un astfel de context poate avea repercursiuni asupra vietii tale profesionale. Astazi nu esti pregatita pentru niciun compromis in ceea ce priveste viata personala, mai ales atunci cand vine vorba de prietenii.



Rac

Se pare ca astazi comunicarea nu functioneaza mai deloc in viata sentimentala. Nu reusesti sa te simti cum ti-ai dori din cauza unor mici detalii carora nu ar trebui sa le dai prea multa importanta. Jumatatea ta nu iti va intelege punctul tau de vedere si veti avea o multime de discutii in contradictoriu.



Leu

Ca de fiecare data cand lucrurile nu merg foarte bine, te retragi crezand ca nu esti capabila sa faci mai mult. Intr-o relatie, te-ai schimbat destul de mult si ai incetat sa acorzi partenerului atentia cuvenita. Daca esti singura, o intalnire recenta te va marca destul de mult.



Fecioara

Esti intr-o dispozitie euforica din cauza faptului ca esti indragostita. Simturile tale o iau razna si senzualitatea ta va fi exprimata prin interactiuni directe cu persoana in cauza. Astazi traiesti viata la cote maxime si te decizi sa profiti din plin de aceasta perioada buna de care ai parte.



Balanta

Ai parte de multe oportunitati de dezvoltare profesionala, dar consideri ca ai nevoie de timp pentru a te decide. Nu esti genul de persoana care actioneaza spontan in acest sector al vietii tale si de aceea nu te lasi condusa de intuitie, indiferent de situatia in care te afli.



Scorpion

Alinierea planetelor iti face viata sentimentala mai interesanta, in special daca esti singura. Ai o aura favorabila pentru a-ti crea noi legaturi de prietenie cu persoane de sex masculin care in timp se pot transforma in ceva mai mult. Daca ai lucruri importante de facut la birou, apuca-te de treaba chiar daca este weekend.



Sagetator

Pentru a reusi sa iti recastigi echilibrul emotional, ar fi indicat sa reincepi programul de sport pentru a te relaxa si a privi cu mai multa claritate si pozitivism catre ceea ce simti. Astazi evita cu totul situatiile conflictule deoarece te incarca negativ si chiar nu ai nevoie de asa ceva in acest moment.



Capricorn

Desi esti o fire neincrezatoare, incearca sa risti pentru ca doar in acest mod vei reusi sa lasi frau liber sentimentelor si emotiilor. Prietenii apropriati mizeaza foarte mult pe abilitatea ta de organizare si de aceea vei fi numita organizator pentru calatoria in care urmeaza sa plecati.



Varsator

Potentialul tau sentimental este destul de mare si se pare ca va fi cu usurinta remarcat de pretedentii pe care ii ai. Chiar daca in momentul de fata nu te simti pregatita pentru o relatie serioasa, te vei implica in cateva aventuri care te fac sa iti schimbi starea de spirit si sa simti ca traiesti cu adevarat.



Pesti

Schimbarile de dispozitie sunt in meniul tau de astazi. O sa fii afectata de o migrena destul de agresiva care va strica atmosfera din relatie. Singura, nu ai chef sa te apropii de nimeni si spui pas oricarei invitatii de a iesi din casa. Chiar daca astrele nu iti surad asa cum ti-ai dori, te lasi totusi atinsa de energia pe care ti-o transmit.