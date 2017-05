Premierul Filip refuză să meargă la summit-ul CSI din solidaritate pentru cetățenii R. Moldova care au fost intimidați de autoritățile Rusiei

Prim-ministrul Pavel Filip a confirmat vineri, într-o conferință de presă, că refuză să meargă la reuniunea șefilor de guverne CSI (care va avea loc la Kazani, Federația Rusă) în semn de solidaritate cu cetățenii Republicii Moldova, în mare parte funcționari de stat, care au fost tratați abuziv și intimidați abuziv de autoritățile Federației Ruse. Șeful Executivului îi recomandă și lui Igor Dodon să-i urmeze exemplul dacă președintele țării dorește să demonstreze că apără interesele cetățenilor Republicii Moldova și nu ale Federației Ruse.



“Eu sunt solidar cu colegii mei, funcționari publici, cu colegii mei care reprezintă instituțiile statului și îi sugerez același lucru președintelui Dodon. Să se îngrijească de cetățenii Republicii Moldova, să aibă grijă de cum sunt tratați ei atunci când merg în Federația Rusă și nu să reprezinte doar interesele altui stat, să se gândească și la propriii cetățeni, așa cum o facem noi și noi vom fi solidari cu acești oameni până când nu vom primi explicații și răspunsurile respective din Federația Rusă”, a declarat Pavel Filip.



Premierul s-a referit astfel la nota informativă expediată de către autoritățile de la Chișinău Federației Ruse în care semnalează abuzuri comise de autoritățile ruse împotriva mai multor oficiali din Guvern și Parlament, din serviciile speciale și partidele parte a coaliției de Guvernare. Din declarația lui Filip reiese că Moscova nu a reacționat la acea notă informativă în care era descris cum oficialii moldoveni sunt opriți abuziv la vama rusească, interogați, percheziționați, tratați în mod umilitor de către reprezentanți ai serviciilor speciale rusești. “Cunoașteți foarte bine ce stă la baza acestei decizii, cunoașteți cu toții că noi am înaintat o notă Federației Ruse care este legată de neluarea măsurilor și de nerăspundere la comisiile rogatorii înaintate de instituțiile noastre către Federația Rusă și legate de acea fraudă enormă care se numește spălarea a peste 20 de miliarde de dolari. Și această notă am fost în situația s-o înaintăm Federației Ruse pentru că erau tratați abuziv și intimidați cetățenii Republicii Moldova, în marea măsură funcționarii statului atunci când mergeau în Federația Rusă”, a explicat Filip.