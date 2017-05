La Chişinău a fost deschis Festivalul internaţional de film documentar “Cronograf”

La Centrul Cultural „Odeon” din capitală a fost inaugurată cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului internaţional de film documentar (FIFD) „Cronograf”, care se va desfăşura în perioada 25-31 mai, relatează MOLDPRES.



În cadrul unei conferinţe de presă de astăzi, directorul festivalului, Virgil Mărgineanu, a menţionat că FIFD Cronograf va proiecta 77 de filme, dintre care 51 fac parte din cele patru secţiuni competitive ale festivalului.



Potrivit sursei citate, filmele au fost selectate dintr-un număr record de 700 de înscrieri din 82 de ţări şi vor fi proiectate în cadrul Secţiunii Principale, Secţiunii cadRO, Secţiunii Producţii Locale şi Un LIKE pentru Documentar. Proiecţiile vor avea loc la Centrul Cultural „Odeon”. Secţiunea Principală a adunat 21 de filme, iar preşedintele juriului la această secţiune este actorul Valeriu Andriuţă, invitat în acest an la Festivalul de la Cannes împreună cu echipa filmului Kortkaya/A Centre Creature, în regia lui Serghei Loznitsa.



Un eveniment nou în cadrul FIFD Cronograf, a subliniat directorul artistic al festivalului, Leontina Vatamanu, este CRONOGRAF&Music – o simbioză dintre film şi muzică, oferită publicului sub cerul liber pe strada pietonală Eugen Doga. Astfel, timp de patru seri, între 26 şi 29 mai, opt trupe locale vor evolua pe scena străzii pietonale, după care oaspeţii evenimentului vor putea urmări documentare cu tematică muzicală şi vor discuta cu autorii filmelor.



„CRONOGRAF a făcut un mare salt calitativ. Peliculele selectate ne vorbesc despre noile tendinţe în dezvoltarea cinematografiei . Acestea sînt din lista celor care au participat la festivalurile internaţionale prestigioase. Festivalul este o şcoală pentru cineaşti, un spaţiu unde ei pot lega nişte colaborări”, a constatat Leontina Vatamanu.



Prezent la eveniment, viceministrul Culturii, Igor Şarov a accentuat că „Cronograf” este unul dintre principalele evenimente culturale din R. Moldova, alături de festivalurile „Mărţişor”, ”Maria Bieșu”, Bienala Teatrului „Eugene Ionesco” ş.a.



Festivalul internaţional de film documentar „Cronograf” este cel mai mare eveniment cinematografic din ţară şi unul de reper în Europa de Est, şi este organizat de către OWH Studio. În ediţia din 2016, el a atras mai mult de 4000 de cinefili din R. Moldova şi peste 30 de invitaţi din străinătate.