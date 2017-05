Filip: 2016 a fost anul stabilizării, 2017 e anul creșterii și investițiilor

Republica Moldova a înregistrat un șir de progrese în anul 2016 atât pe plan intern, cât și extern. Pe intern – a fost înregistrată o creștere economică de 4%, în pofida tuturor dificultăților, iar pe plan extern a fost restabilită încrederea partenerilor internaționali și a fost semnat Acordul cu FMI, a declarat premierul Pavel Filip în timpul prezentării raportului de activitate în Parlament.



Premierul Filip a menționat continuarea parcursului european drept una din priorități și a dat asigurări că după ce în 2016 Republica Moldova s-a stabilizat, în 2017 va crește. „Ne-am asumat chiar de la preluarea mandatului vectorul european pentru Moldova, iar toate acțiunile noastre au fost gândite și realizate pornind de la ideea apropierii țării noastre de Uniunea Europeană. În acest sens, progresele sunt clare. E de remarcat și faptul că ceea ce am promis ca asumare anuală am și făcut. Acest Guvern își ține promisiunile: 2016 a fost anul stabilizării, 2017 e anul creșterii și investițiilor”, a declarat el.



Totodată, Pavel Filip a remarcat și faptul că Guvernul a reușit să încheie un acord cu Fondul Monetar Internațional, în pofida unor prognoze. „Un succes important al Moldovei în plan extern a fost semnarea unui program cu Fondul Monetar Internațional în luna noiembrie a anului trecut. Am reușit ceea ce mulți spuneau că nu vom reuși. Mai mult, ne ținem de acest acord și la fel se țin și partenerii noștri: de curând, FMI a anunțat aprobarea celei de-a doua tranșe, de 21 de milioane de dolari, din împrumutul obținut în noiembrie”.



De asemenea, datorită eforturilor Guvernului Republica Moldova a înregistrat și o creștere economică peste așteptări. ”Cu siguranță, domeniul economic a înregistrat în 2016 bune progrese și a generat speranțe de revitalizare substanțială în anii care vin. Creșterea economică de peste 4% de anul trecut este o performanță, la fel ca și creșterea exporturilor noastre tot cu 4%. Remarc aici și creșterea din agricultură – 18% în plus în 2016. Aceste lucruri au mers în paralel cu stabilitatea monedei naționale și cu majorarea câștigului salarial mediu. Aceste realizări nu au avut loc din senin, dar se datorează măsurilor luate de guvern”, a declarat Pavel Filip.



În acest context el s-a referit la măsurile de reducere a birocrației prin reducerea numărului de acte permisive (cu 27%), prin instituirea moratoriului asupra controalelor de stat și îmbunătățirea considerabilă a cadrului legal aferent acestora, prin simplificarea activității de comerț, prin diversificarea instrumentelor de finanțare în folosul întreprinderilor mici și mijlocii, prin introducerea impozitului unic de 7% pentru rezidenții parcurilor IT.



Prim-ministrul s-a mai referit la reforma administrației publice centrale, inclusiv a Guvernului, reforma Fiscului, care s-a soldat cu majorarea veniturilor la buget, reforma pensiilor, majorarea salariului minim garantat, etc.