Ce spun astrele azi, 26 mai

Berbec

Chiar si atunci cand esti implicata emotional, incearca sa ramai totusi obiectiva si nu lasa sentimentele sa iti influenteze alegerile. Prietena ta cea mai buna este mereu alaturi de tine si te sustine in tot ceea ce faci, chiar daca tu nu remarci mereu acest lucru.



Taur

Ai nevoie sa lucrezi la autocontrol deoarece in contextele sociale risti sa fii perceputa ca fiind o fire antipatica si defensiva si acest lucru se intampla doar din cauza comportamentului deplasat. Sunt momente in care este posibil sa gresesti si de aceea este nevoie sa ramai flexibila.



Gemeni

Acasa se intampla niste lucruri care iti distrag atentia de la partea profesionala si te enerveaza. Acest lucru va avea impact asupra altor aspecte ale vietii tale si iti dai seama ca incepi sa pierzi controlul. Astazi la birou vei fi un pic anxioasa cu privire la un document oficial pe care trebuie sa il pregatesti.



Rac

Gandurile care te domina si care iti umplu mintea astazi sunt cele pe care nu le-ai discuta niciodata cu o persoana straina. Cu toate acestea poti sa incerci sa faci asta. Alege orice persoana straina care iti iese in cale, o persoana despre care ai un sentiment bun, vorbeste cu ea despre ce simti si vei fi surprinsa de ceea ce vei descoperi.



Leu

Desi nu iti doresti acest lucru, astazi vei fi pusa in postura in care sa primesti sfaturi si indicatii pe care nu le-ai cerut si de care nu ai nevoie. Unele persoane din viata ta au senzatia ca se pot implica cu totul in toate problemele personale pe care le ai si ajungi sa te simti sufocata de prezenta lor.



Fecioara

Te decizi sa tii un jurnal in care sa iti asterni gandurile si trairile cele mai profunde. Ai nevoie de un astfel de prieten de nadejde si simti ca este momentul potrivit sa incepi sa te confesezi in acest fel. Descoperi ca traiesti emotii din ce in ce mai confuze si ai nevoie ca viata ta sa fie mult mai clara decat este in prezent.



Balanta

Evenimentele care au avut loc in viata ta in ultima perioada te fac sa te simti coplesita din punct de vedere emotional. Ai nevoie de siguranta afectiva si de intelegere si de aceea iti este foarte greu sa accepti ca relatia in care ai investit tot ce aveai mai bun se apropie de sfarsit.



Scorpion

Anxietatea intensa cu care te confrunti te afecteaza destul de serios. Emotiile tale haotice iti creaza o multime de probleme, in special daca esti intr-o relatie. Iti imaginezi niste lucruri care nu exista si, in ciuda eforturilor sale, partenerul tau nu va stii cum sa te aduca pe calea cea buna.



Sagetator

Singura, nu vei face altceva decat sa gasesti defectele pretendentilor pentru a-ti gasi o scuza ca nu vrei sa ai nicio relatie romantica in aceasta perioada din viata ta. Fiind o perfectionista, nu te intereseaza cat timp iti ia sa rezolvi o problema, atat timp cat aceasta e rezolvata cum trebuie.



Capricorn

Esti extrem de pretentioasa atunci cand vine vorba de persoanele pe care le accepti in jurul tau. Jupiter iti face ego-ul sa explodeze, fapt care nu va fi pe placul tuturor. Atitudinea ta este un pic aroganta si fara sa vrei, este posibil sa ranesti cateva persoane cu vorbele indraznete pe care le zici.



Varsator

Desi nu iti dai seama de acest lucru, lasi impresia ca aparentele sunt cele care te intereseaza cel mai mult. In ciuda abilitatilor tale de comunicare, nu esti foarte sociabila la munca astazi deoarece esti foarte irascibila si ai senzatia ca orice te deranjeaza.



Pesti

Viata ta sentimentala e foarte complicata si asta se intampla deoarece mereu ajungi sa te atasezi de persoane care nu sunt disponibile din punct de vedere emotional. Satisfactia profesionala nu se gaseste in meniul zilei si va trebui sa inveti sa fii rabdatoare.