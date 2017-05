Dodon: Transnistria niciodată nu va avea independență

"Transnistria niciodată nu va avea independenţă. Statutul de al Federaţiei Ruse, de asemenea, nu va fi", a declarat în ajun Preşedintele Igor Dodon, la o emisiune la un post de televiziune din Moldova.





Potrivit agenţiei Infotag, el a amintit că una din sarcinile sale principale, în calitate de şef de stat, este unificarea ţării.

"Întotdeauna am spus şi repet şi acum: Republica Moldova nu are viitor fără Transnistria şi nici Transnistria nu are un viitor. Când cineva din stânga Nistrului îmi spune că "noi niciodată nu am fost împreună cu Moldova (în componenţa Moldovei independente - "I."), eu le spun: "Aţi fost cândva cu Ucraina, înseamnă că vreţi în Ucraina?". Transnistrenii trebuie să aleagă. Ei însă nu vor avea independenţă niciodată", a spus şeful statului.

Potrivit lui, unirea Moldovei este posibilă în cadrul unui stat federativ sau în altă formulă, care trebuie discutată la masa de negocieri.

Preşedintele consideră că unirea "nu convine anumitor forţe".

"Îl respect mult pe Vadim Krasnoselski (preşedintele transnistrean - "I."). Este o persoană cu multă experienţă, însă este ostaticul unui sistem creat acum mulţi ani. Transnistria are datorii la gaz de $7 mlrd., pe care niciodată nu le-a achitat. Pe parcursul a 25 de ani, în economia Transnistriei au fost investiţi circa $15 mlrd. Unde sunt aceşti bani? Dacă au aşa tarife mici la gaz, de ce produsele lor nu sunt competitive? Sunt unele forţe cărora nu le convine apropierea între Moldova şi Transnistria şi nu îi interesează locuitorii", a spus el, menţionând că "cu investiţiile făcute în Transnistria, unde locuiesc 300-400 de mii de cetăţeni, din regiune poţi face un al doilea Dubai".

Dodon este convins că majoritatea cetăţenilor din regiune vor "să se legalizeze".

"Am vorbit cu agenţii economici, cu cetăţenii. Ei vor să înveţe peste hotare, să-şi exporte acolo mărfurile. Situaţia se apropie de deznodământ. Însă nu exclud că în aceste condiţii, unele forţe ar putea recurge la provocări. Sper că Vadim Krasnoselski nu va cădea pradă intereselor celor care primesc banii de pe gaz", a menţionat şeful statului, subliniind că pentru el cea mai importantă sarcină este soluţionarea problemei transnistrene.