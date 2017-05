Ce spun astrele azi, 25 mai

Berbec

In aceasta zi iti doresti foarte mult sa fii placuta de cei din jur chiar daca este vorba de jumatatea ta, de familie, de prieteni sau de persoane pe care abia le cunosti. Nu o sa faci lucrurile pe jumatate! Mai mult ca oricand o sa te folosesti de abilitatea de a comunica pentru a-ti garanta norocul in dragoste.



Taur

Astazi este posibil sa pari putin ingrijorata in ceea ce priveste viitorul tau profesional deoarece iti dai seama ca activitatea pe care o desfasori in prezent nu te mai motiveaza sa faci performanta. In cazul in care te afli in mijlocul unor probleme delicate reusesti sa te mentii obiectiva.



Gemeni

De cele mai multe ori reusesti sa transformi un task dificil intr-o activitate care poate fi finalizata foarte usor. Secretul tau consta in faptul ca iti pastrezi mereu calmul, culegi toate informatiile de care ai nevoie si te pui pe treaba doar in momentul in care te asiguri ca ai la indemana toate instrumentele.



Rac

Incearca sa nu mai fii atat de pragmantica in interactiunile cu cei din jur deoarece pari foarte rece si uneori antisociala. De foarte multe ori ti se reproseaza acest lucru si de aceea ar fi indicat sa fii putin mai flexibila. Chiar daca persoana iubita este de acord cu ceea ce faci, azi nu ai nevoie de confirmarea ei.



Leu

Datorita faptului ca esti o fire ambitioasa, astazi o sa reusesti sa finalizezi unul din proiectele importante la care ai lucrat in ultima vreme. Efortul pe care il depui in cadrul activitatii de la birou este recunoscut de catre superiori si cat de curand este posibil sa fii promovata.



Fecioara

Esti o fire destul de receptiva la nevoile celor din jur si astfel reusesti sa te apropii foarte repede de persoanele noi pe care abia le cunosti. Parcursul acestei zile este unul destul de special pentru tine deoarece ai parte de evenimente importante in viata personala.



Balanta

Incearca sa ceri sfatul unei persoane in care ai incredere si inainte de a actiona sau a lua o decizie, acorda-ti timp de analiza si de intelegere a situatiei prin care treci. Aceasta zi este foarte importanta pentru tine deoarece vei participa la un eveniment social.



Scorpion

Aceasta zi se anunta a fi pentru tine una plina de energie pozitiva si de intamplari minunate. Inveti sa fii recunoascatoare pentru tot ceea ce viata iti ofera si acest lucru iti schimba complet perspectiva si modul in care iti proiectezi actiunile.



Sagetator

Prietenii cei mai dragi sunt adevarate surse de energie si optimism pentru tine si de aceea alegi mereu sa petreci cat mai mult timp in compania lor. Cu toate astea in ultima perioada i-ai cam neglijat deoarece ti-ai canalizat atentia asupra carierei.



Capricorn

Viata profesionala decurge exact asa cum iti doresti si ai parte de cele mai potrivite oportunitati de dezvoltare care te ajuta sa iti duci cariera la urmatorul nivel. Seara este rezervata persoanei iubite deoarece din cauza joburilor petreceti foarte putin timp impreuna.



Varsator

Te simti usor indecisa cu privire la modul in care sa actionezi si iti dai seama ca ai nevoie de timp pentru a intelege si a accepta ceea ce ti se intampla. Eviti sa te lasi condusa de ceea ce simti deoarece iti este frica de consecintele unei astfel de actiuni. Cu toate astea, ai grija sa nu exagerezi cu acest mod precaut de a fi.



Pesti

O ciudata contradictie are loc in viata ta si te chinui sa ii intelegi sensul. Iti este foarte greu sa accepti ceea ce se intampla si de aceea este posibil sa intri intr-o stare de melancolie profunda. Din pacate, la birou ai foarte multe taskuri de indeplinit si astazi intr-adevar simti ca nu reusesti sa le finalizezi.