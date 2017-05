Ce spun astrele azi, 24 mai

Berbec

Viata ta sentimentala este precum un carusel, iar acest lucru nu iti displace deloc. Lucrurile contrarii te fac sa te entuziasmezi. Jumatatea ta ar trebui sa accepte ca esti o fire libera si ca iti place sa iesi destul de des cu prietenele in oras. Felul tau de a fi nu este foarte usor de acceptat de catre persoanele de sex masculin.



Taur

Toti din jur de la birou vorbesc despre propriile proiecte, dar nimeni nu iti acorda importanta atunci cand iti vine randul sa iti expui ideile si aceasta situatie nu este punctuala. Problemele digestive iti dau din nou batai de cap si de aceea te gandesti foarte serios sa te bagi din nou la o dieta de detoxifiere.



Gemeni

Aceasta este o zi perfecta pentru viata ta sentimenala. Esti in plina actiune si se pare ca nimeni si nimic nu poate sa iti reziste. Stii exact ce iti doresti si o sa faci tot ce tine de tine ca sa iti indeplinesti visurile. Uneori la birou esti mult prea receptiva la nevoile celor din jur si ajungi sa te neglijezi.



Rac

Chiar daca porti un dialog, le oferi un sfat sau este vorba doar de limbajul nonverbal, colegii de birou se bazeaza mereu pe tine. Pe tot parcursul zilei esti plina de energie si o sa intreprinzi diverse activitati in familie, chiar daca atunci cand va veni seara te vei simti epuizata.



Leu

Jupiter te conduce astazi spre noi aventuri si spre schimbare. Este o perioada propice sa cunosti persoane noi si sa planuiesti noi proiecte. Persoana iubita iti pregateste o surpriza pentru aceasta zi. La birou trebuie sa te concentrezi catre proiectele dificile deoarece deadline-ul este foarte aproape.



Fecioara

Este posibil ca planeta Venus sa te conduca catre singuratate. Ai nevoie de momente cu tine pentru a-ti intelege sentimentele, trairile si sa descoperi ce anume din ceea ce se intampla in prezent iti creeaza aceasta stare de disconfort. Astazi o sa te bucuri de o energie pozitiva venita din partea celor din jur.



Balanta

Relatiile cu prietenii si cu jumatatea ta sunt foarte tensionate. Te afli intr-un cerc vicios: tu ii desconsideri si te comporti urat cu ei, iar apoi te simti vinovata ca ai o asemenea atitudine. Cu toate astea, Jupiter iti protejeaza viata sentimentala si o sa iti revii curand din aceasta stare confuza.



Scorpion

Activitatea de la serviciu presupune foarte mult efort in ultima perioada. Cu toate acestea ramai receptiva la oportunitatile care apar deoarece te vor ajuta sa te dezvolti profesional. Astazi esti cu moralul la pamant din cauza gandurilor sumbre care iti inunda mintea.



Sagetator

Nu trebuie sa te chinui sa ii farmeci pe cei din jur deoarece toti sunt ochii pe tine si nu ezita sa intra in contact cu tine. Ai o dispozitie extraordinara si esti deschisa catre comunicare. Esti foarte intelegatoare, prietenoasa si de aceea totul ti se pare foarte simplu in relatia cu cei de la birou.



Capricorn

Astazi o sa ai foarte multe intrebari de adresat tuturor celor prezenti in viata ta. Cu toate acestea incearca sa fii cat mai calma, directa si sa nu lasi loc de interpretare atunci cand incerci sa comunici un mesaj. Cantareste argumentele pro si contra, chiar daca acest lucru te face sa fii confuza.



Varsator

Incearca sa te calmezi pentru a reusi sa te bucuri de pacea si de linistea pe care le ai in cadrul vietii sentimentale. Astazi va avea loc o intalnire supriza cu partenerul de viata. Daca esti singura, este posibil sa traiesti o profunda poveste de dragoste care te va ajuta sa te redescoperi.



Pesti

Schimbul de experienta intre tine si colegii de la birou se pare ca va fi destul de complicat, iar initiativele tale nu isi au rezultatul dorit. Astazi esti destul de inceata deoarece nu doresti sa mai faci lucrurile pe fuga. Cu toate astea, lucrurile nu o sa se deruleze complet diferit ca si pana acum.