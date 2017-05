Ce spun astrele azi, 21 mai

Berbec

Va trebui sa faci un efort pentru a-ti imbunatatii comportamentul in relatie. Incearca sa nu compromiti o posibila poveste de dragoste. Luna sta la originea schimbarii de atitudine pe care o gestionezi destul de bine. Sectorul tau profesional e si el afectat si te simti mai stapana pe tine si mai increzatoare in fortele tale.



Taur

Sugerezi iesiri in aer liber partenerului tau si ideile tale sunt apreciate de acesta. Pentru un echilibru sentimental e bine sa faceti cat mai multe activitati impreuna. Ziua promite sa fie radianta pentru ca proiectele comune vor aduce lucruri interesante in viata voastra de cuplu.



Gemeni

Esecul in dragoste nu e o solutie acceptata si nimic nu te face sa te abati de la drumul tau. Astrele te fac impulsiva si din aceasta cauza este posibil sa isti destul de multe conflicte pe parcursul acestei zile. Familia nu iti intelege actiunile si de aceea ai tendinta de a te indeparta de ea.



Rac

Esti important si indicat sa clarifici orice fel de neintelegere care e posibil sa apara in cursul diminetii inainte ca aceasta sa atinga cote alarmante. Atunci cand ai parte de un astfel de inceput de zi, iti dai seama ca toate planurile pe care le aveai stabilite sunt compromise.



Leu

Beneficiezi de pe urma configuratiei astrale si reusesti sa infloresti din punct de vedere emotional. In sfarsit simti ca iti traiesti viata la maximum si asta este un semn excelent pentru viata ta sentimentala. Astazi ai destul de multa energie, incearca sa nu o irosesti cu persoane care nu merita.



Fecioara

Nu esti foarte expresiva din punct de vedere emotional. Astazi ramai in lumea ta si esti foarte putin comunicativa, ba chiar nu te intereseaza nici un fel de discutie sau intalnire. Linistea ta il tulbura pe partenerul tau si realizezi ca atitudinea pe care o ai nu este benefica relatiei.



Balanta

Timpul liber pe care il ai il rezervi pentru familie si pentru cei dragi. Din cauza unui eveniment neprevazut care va avea loc, te vei simti din nou complet bulversata din punct de vedere emotional. Pe alocuri ai senzatia ca esti mai coplesita ca niciodata de amalgamul de sentimente pe care il traiesti.



Scorpion

Vei trece prin mai multe etape importante pentru tine si se pare ca toate vor avea o incarcatura sentimentala foarte mare. O sa meditezi foarte mult asupra trairilor tale si asupra relatiilor pe care le ai cu cei din jur si vei incerca sa iti dai seama de ceea ce se intampla cu adevarat in sufletul tau.



Sagetator

Astazi o sa lasi lucrurile sa curga de la sine deoarece te simti lipsita de energie si nu doresti sa mai preiei initiativa. Intri intr-o pauza binemeritata si petreci mai mult timp alaturi de persoana iubita. Chiar daca simti ca nu esti pregatita sa renunti la o relatie din viata ta, o vei face pentru ca este spre binele tau.



Capricorn

Iti doresti din suflet sa reusesti sa iti dai seama ce se intampla cu sentimentele tale pentru a avea curaj sa iei o decizie in legatura cu relatia pe care o ai. Venus este prezent tot mai mult in viata amoroasa si acest lucru se resimte in modul in care ai inceput sa te raportezi la persoana iubita.



Varsator

Starea ta de spirit se schimba mult pe parcursul acestei zile deoarece treci prin cateva experiente care te fac sa iti dai seama ca este momentul sa pui capat unui episod important din viata ta. Noul inceput nu poate sa fie atat de sumbru precum ti se pare, insa ai nevoie de timp pentru a asimila tot ceea ce ti se intampla.



Pesti

Astazi esti foarte motivata din punct de vedere intelectual si iti doresti sa te implici in rezolvarea taskurilor dificile doarece acestea te motiveaza sa faci performanta. Din cauza unui conflict in familie care are loc de dimineata, desi este duminica, alegi sa petreci toata ziua la birou.