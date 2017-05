Orice persoana greseste si in mod normal, am face orice pentru ca persoana respectiva sa ne ierte. Fie ca este vorba de aruncarea unor cuvinte fara sa ne dam seama ca acestea vor avea un impact nedorit, fie nu ne-am gandit ca actiunile noastre ar putea rani pe cineva, ne-am dori sa fim iertati cat mai usor. Acest lucru este posibil daca persoana pe care ai suparat-o are una dintre cele 4 zodii care iarta cel mai repede. Acestea pot intelege mai usor situatia, insa nu te astepta sa uite prea curand greseala ta.



Taur

Taurii sunt printre cele mai incapatanate zodii, asadar te-ai astepta ca o astfel de persoana sa renunte cu greu la suparare. In cazul persoanelor pe care le iubeste, Taurul poate ierta mai usor, insa nu te astepta sa uite totul foarte repede.

In cazul acestei zodii, este bine sa afli de ce a fost ranita si sa discuti respectiva problema, deoarece in caz contrar ar putea exista repercusiuni in viitor. Nu uita ca Taurul ar putea aduce in discutie un eveniment neplacut care s-a intamplat cu ani in urma, daca nu a reusit sa treaca peste acesta.



Rac

Racii se numara printre cele mai iubitoare zodii, asadar nu este de mirare ca pot ierta cu usurinta. Nativii Rac nu sunt dispusi sa stea suparati pe persoanele la care tin, mai ales cand este vorba de probleme minore, insa vei simti o schimbare in comportamentul lor.

Chiar daca veti discuta si va spune ca te va ierta, Racul va pastra distanta pana cand va fi sigur ca este cu adevarat pregatit sa treaca peste orice suparare.



Scorpion

Scorpionii sunt persoane dificile, insa atunci cand iubesc cu adevarat pe cineva, pot ierta cu usurinta. Cu toate acestea, nu te grabi sa crezi ca ai scapat daca ai suparat un nativ Scorpion.

Acesta te iarta pentru ca are incredere in tine, insa daca va afla ca s-a inselat, nu mai poti face nimic. Daca este un lucru peste care aceasta zodie nu poate trece este minciuna. Nu va uita niciodata daca ii vei ascunde lucruri, asadar nu profita de aceasta calitate a Scorpionului.



Varsator

Varsatorul poate ierta si uita cu usurinta greselile unei persoane, insa s-ar putea sa uite de aceste lucruri. Cu alte cuvinte, daca te va ierta, s-ar putea sa nu isi aminteasca acest lucru in viitor. Desigur acest lucru este neplacut pentru tine, insa pentru a evita astfel de situatii poti face un singur lucru.

Atunci cand gresesti, discuta atent situatia cu nativul Varsator, chiar daca acesta spune ca te iarta. Acest lucru este important mai ales daca simti ca vrea sa incheie foarte repede conversatia.