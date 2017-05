Şoferul care a intrat cu maşina în trecătorii din Times Square susţine că a auzit "voci": "Trebuia să mă împuşcaţi! Voiam să-i omor"

Richard Rojas, bărbatul care a intrat cu maşina în pietonii din piaţa Times Square din New York, omorând o tânără şi rănind 22 de persoane, susţine că "a auzit voci", potrivit surselor din poliţie, citate de BBC.



Richard Rojas, în vârstă de 26 de ani, un veteran al marinei americane, a mai fost arestat anterior, de două ori, pentru conducere sub influenţa alcoolului. El se află acum în custodia poliţiei.



Richard Rojas a declarat că se aşteaptă să moară. Potrivit Reuters, el a strigat, imediat după ce a fost arestat: "Trebuia să mă împuşcaţi! Voiam să-i omor."



"Nu există niciun indiciu că ar fi un act terorist", a declarat primarul din New York, Bill de Blasio, precizând că măsurile antiteroriste vor fi totuşi intensificate din raţiuni de precauţie.