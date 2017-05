Ce spun astrele azi, 19 mai

Berbec

In dragoste, ai de-a face cu multiple conflicte datorita infleuntei astrale. Emotiile te coplesesc si nu mai esti deloc in pozitia de a gandi corect. Incapacitatea de a fi stapana pe sine te face sa creezi o impresie destul de neplacuta celor din jur. Impulsivitatea ta iese in evidenta la birou astazi.



Taur

Ceva te deranjeaza din punct de vedere sentimental, insa nu poti sa identifici problema. Te simti extenuata, dar partenerul tau nu observa asta. Ceva nu functioneaza in relatia voastra si legatura dintre voi nu e la fel de solida ca in trecut. Singura, libertatea de care ai parte este tot ceea ce iti doresti in aceasta perioada.



Gemeni

E o perioada in care iti merge destul de bine din punct de vedere sentimental si reusesti sa iti faci partenerul sa fie indragostit pana peste cap de tine. Modul in care sarmul si erotismul tau se impletesc nu-i dau acestuia nici o sansa de evadare.



Rac

Nu esti foarte generoasa in dragoste si te gandesti in principal doar la tine. Egoul tau isi face simtita prezenta datorita prezentei lui Uranus. Ar trebui sa te gandesti ca nu esti singura si ca persoanele din jurul tau au si ele sentimente si puncte de vedere. Propune-ti sa fii mai deschisa!



Leu

Mereu suspicioasa si predispusa sa-ti pui mereu partenerul sub presiune, cauti un nou inceput in viata ta sentimentala. Gandesti indeajuns de limpede incat sa iti moderezi comportamentul agresiv si posesiv pentru ca doar fiind flexibila vei gasi in relatiile cu cei din jur armonia pe care o cauti.

Fecioara

Esti dezamagita sa vezi ca nu primesti atentia pe care crezi ca o meriti. In viata sentimentala si cea sociala te simti foarte singura si asta iti va strica cu totul dispozitia. Nu-ti face griji, lumea te place, insa pari prea dura si independenta si nimeni nu indrazneste sa creada ca ai avea nevoie de sustinere, de orice fel.



Balanta

Refuzi sa alegi intre familie si viata ta sentimentala si stii ca o astfel de situatie poate scapa de sub control in orice moment. Cu toate astea, alegi sa iti tii o promisiune luata fata de parintii tai, chiar daca asta s-ar putea sa-ti supere partenerul. Activitatea de la birou te provoaca foarte mult din punct de vedere intelectual.



Scorpion

Singuratatea te apasa si atmosfera din viata sentimentala nu e una ideala pentru a intalni persoana perfecta pentru tine. Luna in Scorpion complica orice si esti foarte stangace in absolut tot ce intreprinzi. Intr-o relatie, inca simti ca nimic nu merge cum ti-ai dori si partenerul tau nu e deloc pe aceeasi lungime de unda cu tine.

Sagetator

In ton cu faptul ca Venus te incurajeaza sa fii mai flexibila, trebuie sa lasi de la sine in multe situatii. Crezi cu tarie in ceea ce faci si nu iti pui deloc la indoiala filozofia sau modul de a te comporta in viata sentimentala. Astazi trebuie sa faci cateva schimbari la locul de munca.

Capricorn

Astazi simti ca vrei sa schimbi ceva in viaa ta de zi cu zi. Nu trebuie sa fie ceva foarte important, insa simti ca trebuie sa modifici ceva, in special in relatiile pe care le ai pentru ca toata lumea sa se simta mai bine. Din punct de vedere profesional nu iti faci griji deoarece succesul este de partea ta.



Varsator

Astazi se pare ca esti foarte emotiva si din aceasta cauza o sa resimti intamplarile de care ai parte la un mod mult mai profund. Beneficiezi de sinceritatea si dedicarea celor din jur, iar persoana iubita te sustine in decizia pe care o iei in ceea ce priveste viata profesionala.



Pesti

Confuzia si amalgamul de trairi si sentimente incep sa isi faca din nou simtita prezenta in viata ta amoroasa. De fiecare data cand te lasi condusa de ceea ce iti dicteaza inima, ajungi in locul nepotrivit. Incearca sa actionezi mai rational si sa vezi lucrurile in perspectiva.