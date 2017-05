Theresa May: Marea Britanie se confruntă cu 'cinci provocări majore', printre care și Brexit-ul

Marea Britanie se confruntă cu 'cinci provocări majore', între care Brexit-ul, diviziunile sociale și îmbătrânirea populației, a afirmat joi premierul britanic Theresa May într-un discurs rostit cu prilejul prezentării programului electoral al Partidului Conservator în perspectiva alegerilor legislative anticipate din 8 iunie, relatează DPA.



May a evidențiat provocarea cu care se confruntă Marea Britanie în ceea ce privește construirea unei economii puternice pentru 'a asigura securitatea, prosperitatea personală, serviciile publice și comunități mulțumite și sustenabile'.



În ceea ce privește Brexit-ul, ea a apreciat că deoarece este 'o diferență tot mai mică între afacerile interne și internaționale pe probleme de migrație, securitate națională și economie, Marea Britanie trebuie să rămână puternică și unită' și să acționeze pentru a-și apăra interesele.



May a promis 'că toată lumea va avea șansa să profite cât se poate de mult de pe urma abilităților și muncii sale, indiferent cine este și de unde vine'.



Ea a afirmat că Marea Britanie se confruntă cu o altă provocare, aceea de a 'valorifica puterea noilor tehnologii aflate în schimbare rapidă, asigurându-se în același timp că securitatea și intimitatea noastre — și bunăstarea copiilor și tinerilor — sunt protejate'.



Theresa May a afirmat de asemenea că va 'reduce și controla' imigrația în Marea Britanie din UE și din statele care nu sunt membre ale blocului comunitar în cazul în care câștigă alegerile din 8 iunie.



'Imigrația ar trebui controlată și redusă deoarece atunci când este prea rapidă și crescută, este dificil să se contruiască o societate coezivă', a explicat premierul britanic.



'Imigrația necontrolată are un impact asupra oamenilor, serviciilor publice și uneori asupra locurilor de muncă', a afirmat ea în legătură cu programul partidului, potrivit căruia migrația anuală netă în Marea Britanie, de 273.000 de persoane, este 'prea mare'.



'Este obiectivul nostru să reducem imigrația la niveluri sustenabile, prin care înțelegem o migrație anuală netă de zeci de mii de persoane, și nu de sute de mii de persoane, așa cum s-a înregistrat în ultimele două decenii', se arată în manifest.



'Vom continua, de aceea, să reducem imigrația din afara UE', se mai menționează în programul anunțat de premierul britanic, adăugându-se că guvernul intenționează să crească cerințele financiare pentru vizele de familie.