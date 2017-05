Legumele care combat cancerul. Trebuie să le consumi zilnic!

Broccoli, morcovii şi sfecla roşie se numără printre legumele care combat cancerul. Fă-ţi o listă cu aceste legume pe care trebuie să le consumi zilnic!



Numeroase studii care au fost realizate până în prezent au demonstrat că anumite substanţe care se găsesc în legumele de diverse culori au un puternic efect anticancerigen.

Iată o listă cu legumele care combat cancerul şi pe care ar fi bine să le consumi cât mai des:



Broccoli

Este considerat o legumă medicament, deoarece are puteri antioxidante, antiîmbătrânire, antimutagenice şi antitumorale. A fost îndelung studiat şi cercetătorii au ajuns la concluzia că sulforafanul, o substanţă din broccoli are un puternic efect anticancerigen.

„Există un fitonutrient minunat în broccoli care luptă cu cancerul. Într-un studiu de laborator, cercetătorii au luat celule expuse la compuşi cancerigeni şi au “picurat” puţin broccoli pe ele. Rezultat imediat? ADN-ul nu a mai suferit mutaţii. Şi mai există un flavonoid tot în broccoli, care poate reduce riscul de atac de cord fatal cu o treime”, explică Dr.

Cristian Panaite, medic nutriţionist la Clinica KiloStop.

Adaugă broccoli în omletă, ciorbe, supă-cremă, tocăniţe, peste pizza, în salate, în orez sau consumă-l simplu în stare crudă sau fiert puţin la aburi. Se găteşte cât mai puţin posibil şi se consumă pe cît posibil şi în stare crudă, deoarece efectul anticancerigen va fi unul mai puternic.



Morcovii

Conţin luteină care are capacitatea de a inhiba dezvoltarea celulelor canceroase. Aceasta stimulează dezvoltarea celulelor imunitare şi măresc capacitatea acestora de a ataca celulele tumorilor.



Sfecla roşie

S-a demonstrat că sfecla roşie împiedică dezvoltarea şi răspândirea celulelor canceroase. De asemenea, sfecla este recomandată persoanelor care urmează un tratament împotriva cancerului mamar, deoarece are capacitatea de a reduce din intensitatea efectelor adverse asociate tratamentului.



legume care previn cancerul:



Usturoiul

Împiedică efectul nitrozaminelor, acele substanţe care s-au dovedit a fi cancerigene şi care se formează atunci când consumi nitraţi (mezeluri). Un studiu scoate la iveală faptul că femeile care obişnuiesc să consume cu regularitate usturoi au un risc cu 50% mai mic de a dezvolta cancer la colon. De asemenea, s-a constatat existenţa unei reduceri a cazurilor de cancer la rinichi şi prostată la persoanele care consumă foarte mult usturoi.

Zdrobeşte căţeii de usturoi şi lasă-i 1-2 minute înainte de a-i consuma pentru că atunci îşi eliberează alicina, substanţa care are un puternic efect anticancerigen. De asemenea, efectul va fi mai puternic dacă se combină cu puţin ulei de măsline.



Varza

Varza (roşie şi albă) este un superaliment atunci când vine vorba despre proprietăţile sale anticancerigene. A fost îndelung studiată şi s-a demonstrat clar că sulforafanul şi indo-3-carbinolii (I3C) sunt substanţele care cu un puternic efect anticancerigen.

„Sulforafanul şi I3C sunt capabile să elimine toxinele emise de anumite substanţe carcinogene. Ele împiedică celulele aflate în stadiul precancerigen să se transforme în tumori maligne”, explică neurologul David Servan Schreiber în cartea sa „Anticancer”. Este de preferat să consumi varza în stare crudă, deoarece efectul anticancerigen este mult mai puternic, recomandă specialistul.



Ceapa şi prazul

Sunt recunoscute pentru efectul lor anticancerigen şi trebuie consumate în stare crudă cât mai des posibil. Acestea ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge, iar acest lucru are ca efect reducerea secreţiei de insulină şi IGF (insulin like growth factor), împiedicând astfel dezvoltarea celulelor canceroase.



Spanacul

Este o sursă bună de acid folic şi fibre, două dintre ingredientele despre care medicii spun că sunt esenţiale pentru a preveni dezvoltarea cancerului. De asemenea, spanacul conţine flavonoide care acţionează ca antioxidanţi, protejând corpul de radicalii liberi. Cercetătorii au descoperit cel puţin 13 compuşi diferiţi de flavonoide care au efect anticancerigene.