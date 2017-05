Ce spun astrele azi, 18 mai

Berbec

Daca esti intr-o relatie, aproape sigur vei avea parte de cateva conflicte legate de familie. Viata ta sentimentala nu e foarte linistita in acest moment. Situatia in care te afli iti cere sa te exprimi mai mult si sa accepti mai putin influenta partenerului si a persoanelor apropiate care au devenit un pic prea sufocante.



Taur

Partenerul tau nu va fi prea incantat de deciziile pe care le iei si va trebui sa ii argumentezi alegerile. Singura, refuzi o noua relatie cu o persoana din trecut deoarece iti este frica sa nu ai parte de exact acelasi esec emotional. Cred ca este o decizie inteleapta.



Gemeni

Viata ta sentimentala merge foarte bine si acesta este momentul prielnic pentru a-ti exprima sentimentele. Astazi ia curajul la tine pentru a avea succesul scontat si a gasi echilibrul pe plan sentimental, dar si profesional!



Rac

Esti o fire deschisa si acest lucru te ajuta sa te eliberezi de energia negativa ori de cate ori te simti tensionata. Atunci cand simti ca tot ceea ce te inconjoara nu te mai multumeste, este important sa ai incredere in alte inceputuri, chiar daca iti asumi riscuri.



Leu

Noile schimbari care apar in viata ta nu te intriga, ci din contra, te motiveaza sa fii mai buna in ceea ce faci si sa inveti sa te bucuri de tot ceea ce iti ofera viata. Indiferent de evenimentele care au loc astazi, treci cu brio peste orice incercare si acest lucru este important pentru linistea ta.



Fecioara

Astrele promit interactiuni pline de umor, romantism si declaratii de dragoste. Prietenii se plang pentru ca nu te vad prea des. Pentru moment nu schimbi nimic, insa fii cu ochi in patru dupa un job care sa ti se potriveasca mai mult decat ceea ce faci in prezent. Ai nevoie de o astfel de provocare.



Balanta

Daca esti singura, e posibil sa iti placa o persoana pe care o admiri, insa acest lucru te intimideaza destul de mult. Din nefericire, nu esti capabila sa actionezi si vei ramane in coltul tau. Intre admiratie si dragoste, asa se va desfasura aceasta zi din punct de vedere sentimental.



Scorpion

O amintire dureroasa care te urmareste de cativa ani pare sa se estompeze si datorita acestui lucru, simti ca relatia pe care o ai incepe sa creasca, iar tu te simti mult mai increzatoare in ceea ce va urma. Ai face bine sa ignori comentariile rautacioase daca nu vrei sa-ti strici ziua.



Sagetator

Daca esti singura, vei avea parte de o zi mai dificila pentru ca ti-e destul de greu sa te obisnuiesti cu faptul ca nu e nimeni langa tine. Jobul tau iti cere aptitudini organizatorice si in aceasta dupa amiaza vei avea o intalnire importanta legata de un proiect la care lucrezi.



Capricorn

Daca esti singura, ai o dispozitie de flirt si vei alege sa fii in permanenta inconjurata de pretendenti pentru ca astfel reusesti sa te simti atragatoare. Simti ca detii controlul si acesta este motivul pentru care incerci sa iti impui punctul de vedere in cadrul interactiunilor sociale pe care le ai astazi.



Varsator

De cele mai multe ori mizezi pe intuitie deoarece niciodata nu a dat gres, insa ai in spate si un plan bine definit. Evenimentele care au loc astazi sunt destul de intense din punct de vedere emotional, dar reusesti totusi sa te mentii pe pozitii.



Pesti

Daca esti o persoana intuitiva, vei avea si niste abilitati analitice extraordinare. Prin urmare, iti va fi foarte usor sa ghicesti dorintele si intentiile celorlalti, indiferent de statutul tau. Nu te grabi sa iei orice fel de decizii la nivel profesional pentru ca poti foarte usor sa strici tot ceea ce ai construit pana acum.