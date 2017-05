Theresa May reacţionează după scandalul informaţiilor clasificate dezvăluite de Trump

Marea Britanie va continua să facă schimb de informaţii clasificate cu preşedintele Donald Trump, anunţă Theresa May. Premierul britanic a refuzat totuşi să spună că are personal încredere totală în cel mai puternic lider al planetei.



În contextul celui mai recent scandal în care este implicat preşedintele SUA, cel al dezvălurii de informaţii secrete Rusiei, Theresa May a declarat că are "încredere în relaţiile dintre Regatul Unit şi Statele Unite, asta ajutând-ne pe toţi să ne menţinem în siguranţă".



"Vom continua să lucrăm cu SUA şi vom continua să facem schimb de informaţii cu Statele Unite, aşa cum facem şi cu alte ţări din întreaga lume. Lucrăm cu toţii împreună să facem faţă tuturor ameninţărilor pe care le avem de înfruntat, mai ales cea a terorismului, predominat din partea Daesh, dar nu trebuie să uităm niciodată că Al Qaeda este încă acolo".



Schimbul de informaţii secrete reprezintă "o parte importantă în menţinerea securităţii naţionale", a spus premierul, adaugând: "Şi vom contina să facem asta".



Donald Trump, preşedintele Statelor Unite, ar fi dezvăluit informaţii clasificate în cursul întrevederii pe care a avut-o săptămâna trecută cu Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi cu ambasadorul rus Serghei Kislyak, afirmă foşti şi actuali oficiali americani citaţi de cotidianul Washington Post. Donald Trump i-a primit pe 10 mai la Casa Albă pe Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, şi pe ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Serghei Kislyak. Potrivit unor foşti şi actuali oficiali americani, Donald Trump a început să discute detalii despre o ameninţare de tip terorist reprezentată de reţeaua Stat Islamic (IS) asociată transportării laptop-urilor la bordul avioanelor de pasageri. În acest mod, Donald Trump ar fi dezvăluit informaţii clasificate şi ar fi periclitat o sursă esenţială de informaţii despre organizaţia fundamentalistă sunnită Stat Islamic, activă în principal în Siria şi Irak.



Informaţiile clasificate ar fi fost oferite de Israel.