Avertisment al medicilor. Nu mâncaţi căpşune dacă suferiţi de această boală

Deşi sunt foarte sănătoase şi sunt recomandate, căpşunele pot fi şi periculoase pentru anumite persoane.



De exemplu, persoanele care suferă de diabet nu trebuie să consume mai mult de 300 grame /zi, iar persoanele care au alergii sau urticarie (mai ales copiii mici) trebuie să consulte specialistul înainte de consum şi să observe cu atenţie eventualele simptome.



Deşi frunzele şi rădăcina de căpşun sunt indicate în tratamentul pietrelor la rinichi, consumate în cantităţi mari, preparatele fitoterapeutice pot agrava această problemă.



Cu o istorie de peste 2.200 de ani, căpşunii s-au găsit încă din cele mai vechi timpuri atât pe continentul european, cât şi pe cel american. Acestea au fost descoperite în mod oficial în Virginia, de către primii exploratori, în 1588.



Având efect antibiotic, bactericid, antiinflamator, tonic, nutritiv, reminalizant, alcalinizant al sângelui şi de reducere a colesterolului, căpşunul este una dintre plantele cele mai cultivate şi folosite în scop terapeutic.



BENEFICII ALE CĂPŞUNELOR:



Întăresc sistemul imunitar

Căpşunile sunt o sursă excelentă de vitamina C. O porţie conţine 51.5 mg de vitamina C, adică 50% din necesarul zilnic, vitamină care este cunoscută pentru proprietăţile de stimulare a imunităţii organismului, fiind în acelaşi timp un antioxidant eficient.



Ajută la menţinerea unei vederi sănătoase

Proprietăţile antioxidante ale căpşunilor previn apariţia cataractei, iar compoziţia mare de vitamine protejează împotriva radiaţiilor solare şi îmbunătăţeşte corneea şi retina. Potrivit unui studiu al Institutului Karolinska din Stockholm, vitamina C în doze exagerate ar putea creşte riscul dezvoltării cataractei în cazul femeilor peste 65 de ani, dar numai dacă sunt preluate din suplimente şi nu din fructe sau legume.



Luptă împotriva cancerului

Căpşunile conţin antioxidanţii luteină şi zeaxantină şi acid elagic, o fitochimicală extrem de benefică.



Întârzie apariţia ridurilor

Vitamina C găsită în căpşuni produce colagen, benefic pentru păstrarea elasticitiăţii pielii. Iar conform cercetătorilor Universităţii Hallym din Coreea de Sud, acidul elagic previne distrugerea colagenului şi inflamarea pielii, acestea fiind principalele cauze ale apariţiei ridurilor.



Scad nivelul de colesterol

Fitochimicalele din căpşuni contracarează efectele lipoproteinelor de tip LDL, care pot cauza formarea unei plăci la nivelul arterelor. Consumul căpşunilor reduce lipidele din sânge, care, în cantităţi mari, se pot depune pe pereţii arterelor.



Ţin greutatea sub control

Căpşunile au un conţinut redus de sodiu, zahăr şi calorii (în jur de 28 kCal pe porţie).