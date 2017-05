Ce spun astrele azi, 17 mai

Berbec

Nu reusesti deloc sa cuceresti sau sa te lasi cucerita, indiferent de cat de mult iti doresti asta. Partea sentimentala devine o enigma pentru tine deoarece iti este din ce in ce mai dificil sa iti dai seama de ceea ce incearca sa iti transmita emotiile pe care le resimti.



Taur

Opiniile diferite venite de la prietenii tai iti demonstreaza faptul ca sunt nenumarate moduri de a vedea anumite lucruri. In loc sa ii critici pe cei care nu-ti impartasesc ideile, incearca sa asculti fiindca pe termen lung vei avea doar de castigat.



Gemeni

In ceea ce priveste viata sentimentala stii sa-ti folosesti logica pentru a raspunde tuturor intrebarilor care ti se pun. E adevarat ca ai tendinta sa fii usor distrasa in acest domeniu, insa vei avea parte de o zi constructiva astazi si foarte probabil vei gasi raspunsurile pe care le cauti.



Rac

Aceasta zi de miercuri aduce o furtuna in viata ta sentimentala. Daca esti intr-o relatie, asteapta-te la cateva dispute foarte aprinse. Trecutul iti afecteaza serios relatia actuala. Singura, sentimentele pe care le ai pentru o persoana pe care abia ai intalnit-o incep sa se intensifice.



Leu

Viata amoroasa incepe sa se schimbe intr-un mod complet neasteptat pentru tine si simti ca nu esti pregatita in totalitate pentru ceea ce va veni. Pe parcursul acestei zile esti supusa la foarte multe conflicte emotionale si iti va fi foarte greu sa alegi intre ratiune si sentimente.



Fecioara

Trebuie sa iti controlezi impulsurile si sa fii mai sigura pe pasii pe care ii faci pentru a evita sa fii dezamagita ca in trecut. Astazi la birou ai parte de multa evenimente neasteptate si trebuie sa fii pregatita sa actionezi in consecinta, chiar daca iti este destul de dificil sa te pozitionezi.



Balanta

Starea ta de spirit este destul de negativa si ai senzatia ca nu reusesti sa treci peste dezamagirile de care ai parte in mai multe sectoare din viata ta. Noul inceput in ceea ce priveste o relatie de prietenie pe care te-ai decis sa o lasi in urma, te va ajuta sa te maturizezi mult din punct de vedere emotional.



Scorpion

Este normal sa vrei sa te simti apreciata deoarece depui foarte mult efort in toate activitatea pe care o desfasori la birou si rezultatele sunt vizibile. Ciu toate astea treci printr-o serie de situatii care te fac sa iti dai seama ca pentru tine cea mai importanta confirmare este increderea in sine.



Sagetator

Se pare ca legatura care exista intre tine si partenerul de viata incepe sa se sudeze si tot ceea ce traiti impreuna va ajuta sa va dati seama daca sunteti facuti unul pentru celalalt. In viata profesionala ai parte de momente remarcabile de care trebuie sa profiti si sa tii cont atunci cand iei decizii.



Capricorn

Indiferent de ceea ce traiesti in momentul de fata, este important sa ramai la fel de determinata si de pozitiva. In aceasta perioada nu esti pregatita sa mai faci niciun compromis in plan personal, indiferent de ce persoana este vorba.



Varsator

Deciziile pe care le iei tind sa fie mai mult rationale deoarece in aceasta perioada din viata ta nu pui prea mult accent pe ceea ce simti. Pe parcursul acestei zile te descurci foarte bine cu problemele mai vechi care apar in prim plan si reusesti sa fii destul de detasata afectiv de tot ceea ce se intampla.



Pesti

Imaginatia este cea care iti dicteaza dispozitia astazi. Cuplata, senzualitatea ta il copleseste pe partenerul tau. Incapabil sa-ti reziste, acesta iti va face pe plac indeplinindu-ti toate dorintele. Singura, un vecin indragostit de tine va incerca sa se apropie tot mai mult si o sa te faca sa te simti incomod.