A fost lansată o CAMPANIE în care liderii de ONG-uri sunt îndemnați să-și facă publice AVERILE şi veniturile

Sursa imagine: Global Look

Bloggerul Veaceslav Balacci lansează o campanie publică în care îndeamnă întreaga societate să-și ceară dreptul de a afla averile şi veniturile liderilor ONG-urilor.



“Deoarece ONG-urile sunt cele care pledează ele înseşi pentru Transparenţă în faţa societăţii, consider că liderii acestor ONG-uri nu au ce ascunde şi se vor alătura cu largă deschidere acestei campanii”, a scris Balacci.



El vine cu o provocare pentru liderii ONG-urilor să dea propriul exemplu societăţii, funcţionarilor publici şi celor cu funcţii de demnitate publică şi să-şi publice averile şi sursele de venituri, precum şi impozitele achitate statului din aceste venituri.



“Nu este un secret că mai mulţi lideri de ONG-uri, numite şi „devoratoare de granturi” de milioane de euro de la partenerii Occidentali ai Moldovei, care prin donaţii încearcă să ajute populaţia ţării şi nu o mână de oameni care au format un cartel ONG-ist, ridică onorarii de 4-5 mii de euro, adică vreo 100 mii de lei lunar! Şi asta în cea mai săracă ţară din Europa, pe care partenerii încearcă s-o ajute?! Aceşti lideri de ONG-uri, care vorbesc din numele întregii societăţi civile, numindu-se pe ei înşişi societate civilă „serioasă” (probabil după criteriul cine are salarii mai mari şi serioase), cheltuie lunar mii de euro (primiţi de la donatori străini, dar şi pe căi tenebre, de la oligarhi şi politicieni), dar ies în faţa bieţilor cetăţeni săraci, să le vorbească, cât de greu trăiesc oamenii, în acest stat sărac”, a explicat Balacci necesitatea campaniei inițiate de el.



Pentru a evita speculaţiile la subiectul integrităţii şi conflictului de interese în activitatea ONG-urilor, dar şi la tema cine şi în spatele căror ONG-uri stă, tot mai des vehiculate în presă, Balacci îndeamnă toţi liderii de ONG-uri să publice pe paginile web ale organizaţiilor declaraţii privind averile, veniturile şi sursele lor de venit, inclusiv onorariile şi alte remunerări primite în perioada ultimilor 5 ani de la donatori, interni sau externi, inclusiv politicieni, împreună cu sumele impozitelor achitate statului din aceste venituri. Astfel, explică bloggerul, societatea civilă şi presa va obţine posibilitatea să le verifice, astfel fiind evitate speculaţiile din spaţiul public.