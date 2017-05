Măslinele pe care le cumpărăm sunt colorate! Cum le recunoşti pe cele naturale

Fie ele ambalate sau vrac, măslinele negre trebuie cumpărate cu mare atenţie, mai ales că multe dintre ele sunt colorate artificial cu soluţii pe bază de fier. În cazul celor verzi sau maro nu există acest risc.



"Măslinele negre, din păcate, sunt colorate artificial cu ajutorul a doi stabilizatori de culoare - gluconatul feros şi lactatul feros", explică preşedintele Asociaţiei Pro Consumator, Costel Stanciu.



Nu e nimic ilegal în colorarea măslinelor cu aditivi feroşi. Atât timp cât nu sunt depăşite limitele admise. "Li se permite producătorilor să folosească cel mult 150 miligrame per kilogram fruct. Asta înseamnă că dintr-o sută de grame asimilăm 15 miligrame de fier, adică necesarul zilnic de fier", susţine Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia Pro Consumatori.



Există nişte riscuri - să îmbolnăvim inima, să îmbolnăvim ficatul. "Cele care nu sunt tratate cu cei doi aditivi sunt zbârcite. Fiind culese la maturitate, fructele au acea formă deshidratată să-i spunem", precizează Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia Pro Consumatori, potrivit stirilekanald.ro.

