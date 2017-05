Legături deconspirate dintre partidul Maiei Sandu și clanul Țopa

Deși a tot negat acest lucru, se pare că Facebookul a dat-o de gol. O simplă investigație jurnalistică realizată de un blogger demonstrează legături „întâmplătoare” dintre Partidul Acțiune și Solidaritate și o companie care duce până la clanul mafiotic condus de Victor și Viorel Țopa.



Bloggerul Eduard Frunză a deconspirat legătură dintre o persoană înregistrată pe Facebook ca Lilya Andrusiv, care se pare că este și administratorul paginei „Lumina” a lui Andrei Bolocan. Cel mai interesant este că această persoană nu e altcineva decât manager la „GoSocial” un proiect comercial de social media, sau mai explicit, de publicitate pe internet contra bani. Iar asta în condițiile în care Bolocan susține că primește bani e la simpli cetățeni. „Hmmm, ciudat! Bolocan mereu se plângea că „patronii săi sunt cetățenii simpli”. Cei ce vizualizează activitatea sa și care fac donații. De obicei prezintă ceva rapoarte financiare, acolo a câte 400-600$ pe lună.



Asta în timp ce doar serviciile unei companii de advertising, se ridică de obicei la sume peste 1000$ pe lună. De unde-și ia totuși Bolocan banii?”.



Și mai ciudat pare a fi că această companie își are sediul în aceeași clădire cu Partidul Demnitate și Adevăr. „Compania „GoSocial” își are sediul în aceeași clădire unde-și are sediul și „Partidul Platformă Demnitate și Adevăr” sponsorizată exclusiv de cei doi fugari Țopa Viorel și Victor, condamnați pentru infracțiuni grave în Moldova”.



Iar asta nu e tot. Lilya Andrusiv, se dovedește a mai fi și o mare promotoare a partidului /PAS/ și a Maiei Sandu. „Un adevărat film brazilian, cu amestecuri și enigme, pe care doar ei știu ce cum și de unde-și iau banii.



Iar acum mă întreb dacă nu cumva Țopa e sponsorul general și a Partidului /PAS/?”, se întreabă retoric autorul.



Este de menționat că aceasta nu este singura informație care demonstrează legături mult mai strânse pe care le are Maia Sandu cu oligarhii Victor și Viorel Țopa, pe care aceasta a tot încercat să ne nege.