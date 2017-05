Scandalos! Un înalt oficial european dezvăluie ce stă în spatele amânării finanțării pentru Moldova: răzbunare și sprijin pentru Rusia din Parlamentul European

Președintele Delegației Comitetului parlamentar de asociere UE-Moldova, europarlamentarul Andi Cristea, consideră că tentativele de amânare sau lipsire de asistenta financiară europeană a Republicii Moldova este o idee care place Moscovei și o răzbunare a 2 partide din Parlamentul European care au relație cu PLDM.



“Demersul PPE si ALDE trebuie privit inclusiv, nu doar exclusiv, într-o cheie politica – PPE plătește practic o poliță pentru destructurarea n 2015/2016 a principalului lor partid partener, și mă refer la PLDM, iar ALDE privește cu îngrijorare evoluțiile recente legate de situația PL. Vedeți, astea sunt chestiuni politice pe care le menționez pentru ca sunt importante pentru o analiza corectă, mai amplă a demersului grupurilor politice. Ca președinte al delegației Parlamentului European, am datoria de a avea o abordare instituționala, așa mi se pare corect, dincolo de apartenența mea la familia social democrată europeana. Asta a fost si motivul pentru care m-am ferit pana acum sa decodific public demersuri politice ale familiilor europene de la Bruxelles fata de Republica Moldova, fiind rolul analiștilor, din punctul meu de vedere. Si mai este o chestiune care trebuie menționata – UE acorda același gen de asistenta macrofinanciara unor state precum Armenia, Georgia, Iordania, Republica Kârgâzstan, Libanul, Tunisia și Ucraina. Ca vice-președinte al Comisiei pentru politica externa nu am văzut asemenea energie si asemenea problematizare din partea respectivelor grupuri politice în ceea ce privește acordarea sprijinului financiar european către tarile menționate mai devreme”, a declarat europarlamentarul într-un interviu pentru Europa Liberă.



El a spus totodată că banii europeni sunt pentru oameni, nu pentru politicieni. “Însă amânarea sau chiar lipsirea de asistenta financiara europeana sunt idei-vectori ai Federației Ruse”, a subliniat Andi Cristea.



Referindu-se la sistemul electoral mixt, Cristea a spus că, in principiu, nu este în esență o inițiativă rea, însă este nevoie de consultarea partenerilor relevanți ai Republicii Moldova pentru a se ajunge la o formă echitabilă.