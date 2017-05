Ce spun astrele azi, 15 mai

Berbec

Actuala disonanta planetara care iti afecteaza viata sentimentala e pe cale sa dispara. Jumatatea ta nu-ti impartaseste ideile, fapt care te frustreaza. Cu Marte in zodia ta ti-e aproape imposibil sa ramai pe loc si vrei sa-ti impui autoritatea ori de cate ori ai ocazia.



Taur

Ai rabdare cu iubitul tau astazi pentru ca e posibil sa nu fie pe aceiasi lungime de unda cu tine si din aceasta cauza vor avea loc mici conflicte, dar fara prea mare importanta. Treci de la o situatie neasteptata la alta, insa asta e o zi pe care o vei tine minte.



Gemeni

Iti doresti sa iti exprimi sentimentele si sa-ti arati dragostea in toate relatiile pe care le ai. Starea ta de spirit de astazi este una sensibila care te face sa vezi lucrurile intr-o nunta total diferita ca cea de pana acum si de aceea o sa fii vulnerabila in fata celor din jur.



Rac

Asteapta-te la o atmosfera foarte relaxanta in viata sentimentala. Te simti extrem de confortabil in relatia cu partenerul tau, chiar daca nu sunteti impreuna de mult timp. Singura, ar fi mare pacat sa ratezi o intalnire pe care ti-o rezerva destinul. Nu te mai gandi de doua ori si iesi in oras!



Leu

O perioada foarte placuta pe plan sentimental te asteapta. Toate dorintele iti sunt indeplinite si esti convinsa ca ti-ai gasit jumatatea perfecta. Acelasi sentiment este impartasit si de partenerul tau cu care ai inceput deja sa-ti faci planuri. Dominati de emotii puternice, decideti sa duceti relatia la urmatorul nivel.



Fecioara

Ramai constienta de sentimentele tale si reusesti sa manageriezi foarte bine situatia, insa un eveniment neasteptat iti va strica dispozitia. Planetele nu te sustin deloc, iar daca esti intr-o relatie, o persoana din exterior va provoca haos in relatia ta. Daca esti singura, un strain pe care-l intalnesti te va impresiona.



Balanta

Gasesti solutii pentru a indrepta greselile facute in viata sentimentala. Incetezi sa mai ai dubii si reincepi sa ai incredere in partenerul tau. Reintoarcerea armoniei se datoreaza conversatiilor serioase si promisiunilor generate de legatura puternica pe care o aveti.



Scorpion

Daca ai de-a face cu monotonia in viata ta sentimentala vei incerca sa schimbi acest fapt astazi. Stii ce sa faci pentru a ramane interesanta si atractiva, daca nu vrei sa-l indepartezi pe potentialul tau partener. Totusi, nu e cea mai buna atitudine daca vrei sa seduci pe cineva.



Sagetator

Rutina s-a instalat in cadrul relatiei si aceasta situatie se va prelungi. Daca aveai un proiect in derulare, un motiv serios te va impiedica sa-l finalizezi, cel putin pentru moment. E posibil sa-ti doresti anumite lucruri pe front sentimental sau sa te gandesti la un ideal pe care nu ai cum sa-l atingi.



Capricorn

Stabilitatea e esentiala in viata ta sentimentala pentru ca ai nevoie de puncte de referinta si sutinere. E foarte important pentru tine sa stai langa iubitul tau, chiar daca nu-ti doresti nimic de la el. Totodata vei stii cand sa fii grijulie si iubitoare cu el.



Varsator

Mereu in miscare, nu vrei sa stai locului nici macar o clipa. Nu e un lucru nou pentru tine, insa ignori anumite constrangeri pentru a avea grija de tine. Intr-o relatie, partenerul tau se va adapta ritmului tau si iti va anticipa dorintele.



Pesti

In mod ironic, astazi nu vei avea de suferit ca urmare a faptului ca esti foarte irascibila. Indiferent de haosul in care simti ca traiesti, te trezesti devreme si adormi destul de tarziu, determinata fiind sa duci la indeplinire toate lucrurile pe care ti le-ai propus.