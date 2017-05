Ce spun astrele azi, 14 mai

Berbec

Viata ta se scurge cu o viteza foarte mare si de aceea nu reusesti sa iti dai seama de tot ceea ce se intampla in jurul tau. Sfarsitul de saptamana nu este asa cum te asteptai si incepi sa constientizezi faptul ca iti proiectezi tot feluri de ganduri care nu se pot transforma in realitate atat de repede precum te astepti.



Taur

Te lasi purtata de destin si simti ca starea ta de spirit sufera o schimbare in bine datorita acestui lucru. Starea de sanatate revine in prim plan deoarece nu te-ai simtit foarte bine si iti dai seama ca munca de birou are efecte negative evidente asupra organismului tau.



Gemeni

Esti genul de persoana care trebuie sa dea un sens oricarei intamplari de care are parte si de aceea este posibil ca uneori sa te simti foarte incarcata cu tot felul de ganduri amestecate si confuze care te fac sa te indepartezi de realitate si sa traiesti totul ca intr-o reverie.



Rac

Cunosti persoane noi care te intriga prin personalitatea lor puternica, dar in acelasi timp te simti atrasa de ele. Iti place foarte mult sa fii inconjurata de persoane cu un nivel inalt de cunostine deoarece aceasta este cea mai usora modalitate de a-ti satisface nevoia de cunoastere.



Leu

Ai nevoie de mai multa claritate si de lucruri palpabile pentru a simti ca nu pierzi controlul. Obstacolele pe care le intalnesti te motiveaza sa fii mai perseverenta si sa descoperi noi modalitati prin care sa reusesti sa iti atingi obiectivele pe care ti le-ai stabilit.



Fecioara

Incearca sa fii precauta si sa nu iei in considerare toate informatiile care iti sunt furnizate de catre cei din jur. Interactiunile pe care le ai cu cei din jur au un impact destul de puternic asupra starii tale de bine, mai ales cand vine vorba despre o persoana care te-a dezamagit foarte tare.



Balanta

Din pacate, unele idei pe care le ai este posibil sa isi piarda din importanta si din claritate si va fi nevoie sa la abandonezi. Tot acest proces are menirea de a te motiva sa crezi in perseverenta si in capacitatea ta de a gandi totul intr-o maniera pozitiva si constructiva.



Scorpion

Atunci cand te simti ravasita din punct de vedere psihic si ai senzatia ca nu reusesti sa duci la capat planurile pe care le ai stabilie, incearca sa ceri ajutorul persoanelor de incredere. A delega este o dovada a capacitatii tale de a fi un bun coordonator! Zilele de week-end sunt rezervate pentru noile inceputuri din viata ta.



Sagetator

Atunci cand este vorba sa iei o decizie importanta pentru tine, nu reusesti sa scapi sub nici o forma de tendinta de dualitate. Iti este foarte greu sa alegi intre ce este bine si ce este rau, ce este potrivit si ce este nepotrivit si de aceea risti mereu sa alegi in functie de intuitie.



Capricorn

Din pacate, in ultima perioada nu ai reusit mai deloc sa te odihnesti si din aceasta cauza este posibil sa fie nevoie sa renunti la cateva planuri pe care le aveai stabilite pentru aceasta zi. Persoana iubita iti intelege nevoia si te lasa sa faci ceea ce iti doresti.



Varsator

Din pacate, esti o fire foarte nehotarata si acest lucru te face vulnerabila in momentele dificile. Aceasta zi este caracterizata de o atmosfera armonioasa si plina de afectiune si de aceea o sa alegi sa petreci week-end-ul alaturi de prietenii cei mai apropiati si de persoana iubita.



Pesti

Ai parte de oportunitati care nu te asteptai sa apara si avand in vedere ca ai fost luata putin prin surprindere, este nevoie sa fii precauta si inteleapta cu privire la pasii pe care urmeaza sa ii faci. Astazi te gandesti sa faci mai mult sport pentru a avea mai multa vitalitate.