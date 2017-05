Tot mai mulţi copii cu nevoi speciale învaţă în şcoli obişnuite

Merg cu plăcere la şcoală şi sunt nerăbdători să obţină cât mai multe cunoştinţe. Circa zece mii de copii cu dizabilităţi învaţă în prezent în şcolile şi liceele din ţară. Alţi 1600 rămân instituţionalizaţi, dar autorităţile dau asigurări că-n scurt timp şi ei vor fi integraţi în şcoli obişnuite. Astăzi UNICEF şi Ministerele Educaţiei, al Muncii şi cel al Sănătăţii au semnat o rezoluţie, prin care s-au angajat să colaboreze pentru eliminarea barierelor şi crearea oportunităţilor de acces la educaţie pentru toţi copiii, relatează Mesager.



Loredana aşteaptă cu nerăbdare fiecare dimineaţă pentru a ajunge mai repede la şcoală. Copila suferă de paralizie cerebrală, dar cu ajutorul colegilor şi-a descoperit pasiunea de a picta. „Mie îmi place foarte mult la şcoală pentru că învăţ întotdeauna ceva nou. Îmi place să pictez mai mult”, mărturisește eleva.

Colegii săi au acceptat-o aşa cum este şi în scurt timp i-au devenit prieteni. Profesorii spun că, între timp, Loredana a devenit mult mai comunicabilă şi are succese la învăţătură.



„Este o fetiţă cu o inteligenţă lingvistică foarte bine pusă la punct, vorbeşte, comunică, de asta şi aşa de repede s-a încadrat. Colegii se străduiesc uneori chiar prea mult să o ajute şi ea zice că poate singură”, afirmă profesoara Svetlana Galben.



Părinţii copiilor cu dizabilităţi spun că frecventarea şcolii are rezultate benefice. Fiul Victoriei Canuda suferă de paralizie cerebrală, dar de câţiva ani merge regulat la şcoala. „În primii patru ani de școală au venit profesorii la domiciliu. Din clasa a V-a am decis să mergem la şcoală. În scurt timp, s-a încadrat foarte bine, se simte bine alături de colegi”, susține mama elevului.



În prezent, Circa zece mii de copii cu dizabilităţi din întreaga ţară studiază în şcoli obişnuite, alături de semenii lor. „A fost elaborat şi aprobat programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova 2011-2020. Document strategic care fundamentează conceptul de educaţie incluzivă. Au fost create diverse structuri: servicii de asistenţă psiho-pedagogică a copiilor, tinerilor, centre de resurse, centre de zi pentru copii cu dizabilităţi, centre comunitare”, a declarat viceministrul Educației, Elena Cernei.



Autorităţile recunosc însă că mai rămân multe de făcut. „Este important să concretizăm că trebuie să fim mai empatici, mai receptivi la problemele copiilor cu nevoi speciale. Lor le este greu, uneori viaţa lor este un coşmar. Din păcate societatea noastră este rezistentă la necesităţile lor”, a opinat viceprim-ministrul Gheorghe Brega.



Asigurarea unei educaţii incluzive de calitate este şi unul dintre obiectivele UNICEF-ului, care sprijină ţara noastră în acest proces. „Noi suntem mândri să constatăm că numărul copiilor cu dizabilităţi care studiază în şcoli obişnuite a crescut de patru ori. Dar nu ne vom opri aici. Există însă mulţi copii care studiază în instituţii separate”, a punctat reprezentantul UNICEF în Republica Moldova, Nune Mangasaryan.



În Republica Moldova sunt înregistrate circa 180 mii persoane cu dizabilităţi, dintre care 18 mii sunt copii.