Opinie: Maia Sandu și Năstase luptă pentru o majoritate constituțională pentru socialiști

Istoria, după cum se ştie, se dezvoltă ciclic. Situaţia de acum, dinaintea alegerilor din 2018, este foarte similară celei din 2001. Chiar identică! Alegerile din 2001 au venit după o guvernare de centru-dreapta coruptă, salarii plătite bugetarilor o dată la 6 luni în „kaloşi” şi orez, prihvatizări şi în condiţiile unui război cumplit între preşedintele Lucinschi şi partidele de dreapta şi centru-dreapta. La propunerea preşedintelui de a iniţia un referendum pentru trecerea de la modelul de guvernământ semiprezidenţial la cel prezidenţial, parlamentul a răspuns cu modificarea Constituţiei şi trecerea la republică parlamentară.



Alegerile din 2018 vin după furtul miliardului şi în condiţiile aceluiaşi razboi acerb pe dreapta şi centru-dreapta, dintre preşedintele PD Plahotniuc şi ceilalţi. Şi la moldoveni mereu când doi se bat, câştigă al treilea. Care au fost rezultatele alegerilor din 2001 le cunoaşteţi. Dacă le-aţi uitat, vi le amintesc (vedeţi imaginile de mai jos). Comuniştii au obţinut majoritate constituţională în parlament.



În aceste condiţii, care sunt şansele ca rezultatele parlamentarelor din 2018 să fie altele? Vă las pe voi să judecaţi. Eu zic că ne aşteaptă un nou 2001, cu o majoritate a socialiştilor, să dea Domnul neconstituţională, în Parlament, cu sau fără Usatîi. O zic şi sondajele de opinie, şi trendurile care sunt perfect prognozabile pentru anul rămas până la alegeri. Dacă luăm în calcul că din cauza guvernărilor dezastruoase ale ultimilor 16 ani tineretul a plecat din ţară, situaţia poate fi chiar mai proastă comparativ cu alegerile din 2001!



Ne-o confimă şi rezultatele ultimelor alegeri parlamentare, din 2014, când guvernarea pro-rusă a fost evitată doar prin excluderea partidului lui Usatîi din cursă şi prin clona comuniştilor reformatori. Şi la acele alegeri alegătorii nu ştiau încă de furtul miliardului…



Moscova aşteaptă răbdătoare, dar deloc pasivă. Ar avea nevoie acum ca de aer de o guvernare pro-rusă la Chişinău, în spatele Kievului! Mai ales acum, când regimul separatist de la Tiraspol e strâns la perete. Iată de ce lucrează sistemic la umflarea popularităţii lui Dodon, dar şi întreţine cu iscusinţă războiul politic de pe centru-dreapta şi dreapta şi sloganurile anti-Plahotniuc. S-a văzut foarte bine ieri, cu cât entuziasm au salutat pro-ruşii de la Chişinău vocile PPE şi ALDE din Parlamentul European, care după un lobby intens din partea exponenţilor doctrinari de la Chişinău PAS, PDA şi PL s-au expus pentru amânarea cu o lună a aprobării asistenţei financiare pentru Moldova.



Maia Sandu spune că împreună cu Andrei Năstase va lua la următoarele alegeri 30%, iar PD nu va trece pragul electoral. Perfect. Superb! Sondajele cu adevărat îi permit să-şi facă aceste socoteli, de acasă. Întrebarea mea pentru ea este ce se va întâmpla cu celelalte 70%? Oare dincolo de strategia, pe care i-o bagă pe gât consilierii săi cu reflexe sinucigaşe PLDM-iste, dar şi serviciile speciale ruseşti, de a-i strica strategiile lui Plahotniuc de a se menţine pe linie de plutire şi totodată de a înfrunta Moscova, ea are şi alte strategii pe care le oferă „interesului cetăţeanului”, pe care-l rosteşte atât de des?



Chiar dacă, cel mai probabil, PD va lua cel puţin 10% pe pârghiile administrative, cum vede Maia Sandu „viitorul european” al Moldovei pentru care pledează, în situaţia în care celelalte 60% sunt asigurate clar pro-ruşilor, dacă nu direct, atunci pe redistribuiri cu siguranţă! PL şi PPEM sunt şi ele mult sub prag! Are oare şansă acest „viitor european” dincolo de reglările ei de conturi cu Plahotniuc, care i-a pus la închisoare şeful de partid?



Oare sunteţi conştienţi, cu toţii, că mergeţi direct spre reeditarea anului 2001?! Acum, după ce l-aţi făcut pe Dodon preşedinte sunteţi pe cale de a le asigura pro-ruşilor şi în ultimă instanţă Moscovei şi o majoritate constituţională în parlamentul de la Chişinău! Politicieni terorişti şi neghiobi, purtaţi cu toţii centuri de kamikaze!



E treaba voastră ce faceţi cu voi şi cu soarta voastră. Dar oamenii, bietul ăsta popor, pe care l-aţi tot fericit ultimii ani, cu „reforme pro-europene” la Vamă şi Fisc, cu furturi „pro-europene” de miliarde, guvernări minoritare cu comuniştii, gaburici şi alte fericiri, acum, după toate credeţi că merită şi o guvernare socialistă, pro-rusă?! Dincolo de vina că vă crede şi vă votează pe voi, politicienii, ce vină are el, poporul??? După profanarea speranţelor Generaţiei 7 aprilie, un nou back în USSR, un nou 2001 va fi ultimul cui bătut în speranţele acestui colţ de ţară de a reveni Acasă! De fapt, un atentat terorist la bieţii oameni care mai au curajul să rămână aici. Aumaţi-vi-l, teroriştilor! Allah Akbar!