Ce spun astrele azi, 13 mai

Berbec

Nu ezita sa fii curajoasa in viata sentimentala pentru ca Jupiter te protejeaza in fiecare moment. Intr-o relatie, trairile tale sunt impartasite si de partenerul tau care se va armoniza alaturi de tine si-ti va adresa mereu cuvinte frumoase. Singura, esti curtata de un coleg de munca, insa acest lucru iti displace foarte mult.



Taur

Pluto si Venus iti garanteaza pasiunea si sentimente intense. Sub aceste auspicii e imposibil sa nu ai parte de o zi de neuitat in ceea ce priveste viata personala. La birou lucrurile decurg conform planului si de aceea nu trebuie sa iti faci nicio grija in acest sens.



Gemeni

Ai senzatia ca lucrurile se schimba in jurul tau si toata lumea in afara de tine se bucura de asta pentru ca tu nu poti scapa de rutina in care te zbati. Astrele iti aduc o perioada plina de necunoscut. Nu ezita sa faci pasi indrazneti in sfera profesionala pentru ca superiorii tai vor sa vada ce esti capabila sa faci.



Rac

Gandurile tale destul de confuze iti vor intarzia evolutia din punct de vedere sentimental. Trairile pe care le ai arata ca esti atrasa de lucrurile irationale. Intr-o relatie, atitudinea ta mistica il deranjeaza pe partenerul tau care se va inchide in sine si va evita sa vorbeasca cu tine.



Leu

Neptun iti ingreuneaza serios viata in ceea ce priveste sectorul dedicat relatiei. Totul tine de dispozitia ta mentala si nu te intereseaza prea mult lucrurile concrete. E posibil sa te gasesti intr-o situatie foarte neplacuta in care nu esti capabila sa vezi lucrurile asa cum sunt ele cu adevarat.



Fecioara

Stresul este omniprezent si neintelegerile refuza sa-ti dea pace astazi. Ar fi o idee buna sa vorbesti cu voce tare si sa te exprimi liber pentru a te asigura ca atmosfera nu se inrautateste. Singura, nu prea iti doresti sa iesi din casa si preferi sa vezi un film bun decat sa socializezi.



Balanta

Emotiile tale sunt intense astazi. Plina de idei si fantezii, iti vei imbunatati sensibil viata sentimentala. Intr-o relatie, optezi pentru o atmosfera linistita dominata de intelegere si armonie. Influentat de senzualitatea ta, jumatatea ta iti va acorda o atentie deosebita.



Scorpion

Tensiunea se simte in aer si viata ta sentimentala nu e cel mai linistit loc in momentul de fata. Stresul isi face simtit efectul si pana si cel mai mic comentariu te indispune si te umple de dubii. Daca esti singura, in ultima vreme ti-ai pierdut din sarm si din increderea in sine.



Sagetator

Esti tentata sa visezi, insa ai grija sa nu pierzi contactul cu realitatea pentru ca e posibil sa-ti strici reputatia, lucru care iti va aduce multa dezamagire.. Iti doresti sa faci tot ce-ti sta in putinta pentru a avea succes la nivel profesional, fapt pentru care esti dispusa sa-ti sacrifici chiar si timpul liber din weekend.



Capricorn

Cauti sa iti mentii echilibrul si stabilitatea emotionala atat timp cat acest lucru nu-ti rapeste foarte mult timp. Mercur te impinge de la spate si te obliga sa inaintezi cu orice cost. Tot ceea ce faci in momentul de fata din punct de vedere profesional se va reflecta in viitorul tau apropiat.

Varsator

Nu prea ai parte de surprize astazi si rutina in care traiesti nu-ti displace chiar deloc, ci iti ofera un confort de care aveai mare nevoie. Cresterea ta emotionala va depinde foarte mult de evenimentele care vor avea loc in aceasta perioada. Daca inca nu locuiesti cu partenerul tau, acest lucru se va schimba cat de curand.



Pesti

Petreci un pic prea mult timp contempland. Viata ta sentimentala va semana cu un camp de lupta in care vei anticipa fiecare mutare a partenerului tau pentru a avea mereu un raspuns pregatit. Obosesti visand la niste situatii care nu se vor intampla niciodata sau cel putin nu in momentul de fata.