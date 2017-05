Usatîi și Bulgaru vor fi extrădați în Moldova în baza unei înțelegeri la nivel înalt

Tentativa opoziției moldovenești de a începe o nouă rundă a luptei cu oligarhul Vlad Plahotniuc s-a încheiat subit, fără să fi început chiar. Plahotniuc nici nu a răspuns invitației, calificând protestele care nu adună nici măcar o zecime din cele care aveau loc anul trecut, drept „flashmob-uri”. Poate este vorba acum despre o înțelegere dintre Plahotniuc și Dodon? La etapa actuală acest lucru nu contează foarte mult, ci mai degrabă despre abilitățile de mobilizare de care dispune opoziția activă. E cam complicat acum să aduni oameni sub stindardele lui Renato Usatîi, Andrei Năstase și a Maiei Sandu, iar luând în considerare faptul că de această dată primarul de Bălți nu va fi prezent cetățenii vor fi mai puțin motivați să iasă din case. De altfel se vorbește despre faptul că Usatîi s-ar putea întoarce în Moldova. În cătușe și cu escortă – asta deoarece negociere despre extrădarea sa s-au mișcat de pe punctul mort, scrie portalul balti.pro.



Situația este deosebit de gravă în cazul primarului fugar de Bălți. Dacă Năstase și Sandu se țin strâns de vectorul european, de scandalosul subiect privind aderarea la NATO, de autoritatea Partidului Popular European, atunci Usatîi este susținut doar de Vladimir Jirinovschi, care nu se bucură de popularitate și autoritate în Moldova, noteaza balti.pro.



Ce poate oferi astăzi Usatîi alegătorilor? Plimbări prin Moscova? De aceasta se ocupă deja Igor Dodon. Câteva burse pentru studenți? Cu siguranță, sunt importante, doar că în fața lui Dodon ușile universităților ruse se vor deschide mukt mai larg. Lupta cu Plahotniuc? Însă o luptă cu oligarhul, dusă din Moscova, e mai mult pentu „generalii de canapea”, a căror batalioane de facebook deja au reușit să cucerească de 3 ori reședința conducătorului din umbră a republicii.



Pentru a mobiliza cetățenii este nevoie de implicare personale, de cheltuieli financiare, de acoperire juridică, de asigurarea logistică. În prezent Usatîi nu dispune de nimic cele enumerate. Momentul ascensiunii lui Plahotniuc a coincis cu recesiunea lui Usatîii, în ceea ce ține ratingul său care a căzut mai jos decât pragul pentru accederea în Parlament, precum și posibilitățile financiare. Nici potențialii finanțatori a lui Usatîi – același Grigorii Karamalak sau Veaceslav Platon – în prezent nu prea mai pot să-i transmită primarului de Bălți o valiză cu bani gheață pentru... a-și procura un nou Rolls-Royce și a organiza proteste cu restul banilor rămași.



În condițiile actuale șanse pentru a mobiliza cetățenii are oricine, mai puțin liderul „Partidului Nostru”. Proteste glamuroase cu selfie, transmisiuni live, mese copioase și seri în karaoke după – toate acestea sunt în trecut. În timp ce unii doar promiteau să scoată la iveală informații compromițătoare, mergeau la cetări și se odihneau prin saune, Plahotniuc își întărea forțele ca să țină acum piept în fața lui Usatîi, Năstase și Sandu.



Cu ce se va încheia acest joc nou al oligarhului? Luând în considerație că anume Plahotniuc care nu deține nicio funcție publică a anunțat despre reforma Guvernului, putem să presupunem că el va deveni în curând Prim-ministru. Cum va argumenta acest lucru Dodon – este problema sa personaleă. Iar Usatîi nu va mai avea nimic de făcut decât să supraviețuiască.



Devenind premier, Plahotniuc cel mai probabil că va încerca să se răfuiască cu oponenții săi. Nu în zadar prin Chișinău circulă zvonuri că solicitările privind extrădarea în Moldova a lui Usatîi și Karamalak ar putea primi „undă verde” în Moscova, în schimbul unul cedări ce țin de regiunea transnistreană. Și dacă anterior o asemenea înțelegere părea imposibilă din cauza numeroaselor condiții pe care una dintre părți nu le putea nicicum îndeplini pentru a nu se compromite, acum se vorbește despre faptul că mai multe momente au fost rezolvate și există anumite progrese considerabile în acest sens. Ziua petrecută de Președintele Dodon alături de Putin s-a adeverit a fi destul de productivă, mai scrie portalul balti.pro.



De fapt, zvonurile despre faptul că situația lui Usatîi va prinde o asemenea întrosătură neplăcută au început să circule nu demult. Acestea sunt legate de faptul că Partidul Socialiștilor a lui Dodon a schimbat brusc retorica față de „Partidul Nostru” și liderul acestuia trecând de la tăcere la critici. Criticile nu sunt întotdeauna corecte, dar umitește însăși faptul că acestea persistă, or odată cu reducerea ratingului lui Usatîi, socialiștii ar fi putut să uite de el, pentru că acesta ar fi dispărut singur din peisaj trecând în categoria proiectelor politice ratate. Dar a fost ceva care i-a făcut pe socialiști să lovească în Usatîi, creând un fundal informațional potrivit care ar face extrădarea primarului orașului Bălți din Moscova să fie întemeiată și legitimă. Conform acestei versiui, în curând socialiștii vor turna peste Usatîi multe valuri de critici, fapt ce va confirma încă o dată existența unor înțelegeri la nivel înalt.



Nu este exclusă și o răfuială cu Grigorii Karamalak, care are relații destul de încordate cu Plahotniuc și care nu reprezintă vreo valoare nici pentru Dodon. Este evident că extrădarea lui Karamalak și Usatîi înseamnă pentru Moscova întoarcerea unei file deja prăfuite din istoria relațiilor interstatale, mai ales în condițiile în care primarul de Bălți și hoțul în lege au devenit inutili și există alte mecanisme mai eficiente de a influența Chișinăul.



Va opune oare Usatîi rezistență poliției ruse când aceasta va veni să-l aresteze? Îl vor aresta oare împreună cu Karamalak, în aceeași casă? Se va adresa oare Usatîi la structurile europene de genul curții de la Strasbourg, pe care a criticat-o foarte des? Este cert că acesta va fi nevoit să revizuiască și să regândească multe atunci când pe încheieturile lui vor fi puse cătușele, notează în finalul articolului autorul de la balti.pro.