Maia Sandu îi măsoară procentul lui Năstase: are 3 la sută

După ce liderul PPDA Andrei Năstase s-a retras în favoarea Maiei Sandu la alegerile prezidențiale din toamna anului trecut, aceasta a decis să-i dea lovitura de grație astfel încât să umilească în ultimul hal acest partid și să-l facă să dispară de pe arena politică. Aceasta a lăsat să se înțeleagă într-o declarație la Moldova 1 că PPDA nici măcar nu are șanse să treagă pragul electoral la alegerile parlamentare.



În contextul unei discuții despre votul uninominal, Maia Sandu a arătat că PPDA are o susținere de doar 3%, conform sondajelor. „27% pe care le am... are PAS în sondaje. Împreună cu cei de la Platforma DA avem 30% în sondaje”, a declarat Maia Sandu, arătând voalat că formațiunea sa se bucură de o încredere mult mai mare decât oponenții politici de pe același bazin electoral - PPDA



„Sunteți prea optimiști”, i-a replicat analistul politic Vitalie Catană, făcând referire la faptul că Maia Sandu a cam „umflat cifrele”.



Într-adevăr, potrivit ultimului sondaj de opinie realizat de Institutul de Politici Publice, PAS împreună cu PPDA ar acumula împreună aproape 30% din voturi, doar că diferența dintre cele două formațiuni este mai mică decât cea prezentată de Maia Sandu. În plus, este de menționat că directoul IPP Arcadie Barbăroșie este soțul uneia din liderele PAS.



Experții au atras de mai mult timp atenția la divergențele care există între liderii celor două formațiuni, în pofida aparențelor pe care încearcă să le creeze. În acest context, este relevantă înregistrarea audio în care vicepreședintele PPDA Alexandru Slusari o numește „oaie” pe Maia Sandu.



Analiștii explică însă că este și normală rivalitatea dintre două partide care luptă pentru același segment de electorat – cel al PLDM.