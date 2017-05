Ce spun astrele azi, 12 mai

Berbec

Este foarte evident faptul ca te afli intr-o noua etapa de dezvoltare profesionala si este nevoie sa fii receptiva la tot ceea ce se intampla in jurul tau. Astazi nu te lasa condusa de sentimente si de emotii deoarece este nevoie sa adopti o atitudine mai pragmatica in relatiile cu cei din jur.



Taur

Esti o persoana multitasking si de aceea reusesti mereu sa finalizezi la timp proiectele la care lucrezi. Prioritatile tale in momentul de fata sunt succesul profesional si senzatia de confort pe care o resimti atunci cand reusesti sa iti atingi obiectivele pe care le ai stabilite.



Gemeni

Responsabilitatile pe care le ai si dificultatile financiare care au aparut in viata ta te fac sa iti concentrezi atentia doar catre partea profesionala si ai senzatia ca atat timp cat o sa fii tot mai inversunata sa faci lucrurile asa cum iti doresti, nu o sa reusesti sa faci nimic de fapt.



Rac

Norocul este de partea ta pe parcursul acestei zile. Din orice experienta de care ai parte, reusesti sa inveti anumite lucruri si tot acest proces te ajuta sa te dezvolti ca si persoana. Ai nevoie de o schimbare majora in viata, o schimbare care sa faca diferenta intre trecut si viitor.



Leu

Daca in prezent nu esti atasata emotional de nimeni, o sa ai ocazia sa cunosti o persoana misterioasa care te va ravasi. Vei fi pur si simplu captivata de ea si o sa fii smulsa din realitatea ta. Mediul linistitor si foarte calm de la birou te va ajuta sa iti organizezi proiectele si planurile administrative pe care le ai.



Fecioara

Inca de dimineata iti imaginezi cum va decurge aceasta zi si se pare ca tot este predictibil pentru tine. Persoana iubita are o surpriza pentru tine si orice moment pe care il traiti impreuna parca are o noua dimensiune, o dimensiune care va aduce tot mai aproape unul de celalalt.



Balanta

Astrele sunt de partea ta si o sa iti imbunatatesti abilitatea de seductie. Mai mult decat atat se pare ca si norocul va fi de partea ta astazi. La serviciu mergi cu foarte multa placere datorita colegilor, dar si datorita activitatilor frumoase de care ai parte la birou.



Scorpion

Oamenii din jur chiar te plac cu adevarat, insa tu mereu crezi ca nu este asa! Mai mult decat atat, nu ii lasi sa se apropie cu adevarat de tine. Iti este foarte greu sa accepti dragostea pe care ti-o ofera! Jupiter iti acorda suportul in ceea ce priveste viata profesionala si ar fi timpul sa profiti de acest lucru.



Sagetator

Incepi sa fii sigura ca a oferi iubire si a da totul de la tine este exact ceea ce trebuie sa faci pentru ca relatia ta sa functioneze si sa fie armonioasa. Reusesti sa treci mai departe chiar daca trebuie sa treci peste multe obstacole si reusesti sa iti coordonezi pasii care te conduc catre succes.



Capricorn

In dragoste, stabilitatea incepe sa fie prioritatea ta. Daca esti singura o sa raspunzi la avansurile unui necunoscut. Doar pentru a fi eficienta, incearca sa te concentrezi asupra unui singur task. Daca o sa reusesti sa faci acest lucru, toate proiectele tale vor fi finalizate cu succes.



Varsator

Discutiile pe care le ai cu partenerul de viata se indreapta spre planuri concrete si probleme financiare, iar acest lucru este esential pentru ca relatia dintre voi sa treaca la un alt nivel. La serviciu este posibil sa fii recomandata pentru o pozitie care va fi eliberata de unul dintre colegii tai care va parasi echipa.



Pesti

Nu esti intotdeauna de acord cu deciziile pe care le ia cealalta jumatate a ta, dar accepti mai mereu compromisul. O sa primesti cateva taskuri de durata si foarte meticuloase. Pentru a le indeplini cu succes va trebui sa te concentrezi si sa lucrezi foarte organizat.