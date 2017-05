„Argumentele” Maiei Sandu DESFIINȚATE de experți la postul public de televiziune: Dvs prea demagogic vorbiți

Liderul PAS Maia Sandu a fost pur și simplu desființată de experții Valeriu Ostalep și Vitalie Catană într-o emisiune de dezbateri la postul public de televiziune Moldova 1 și nu a reușit să prezinte nicio propunere propunere argumentată.



Subiectul discuției a fost schimbarea sistemului electoral, criticat dur de Maia Sandu care însă nu a reușit să facă o propunere clară de alternativă și constructivă, ceea ce a provocat criticile experților, inclusiv din partea lui Valeriu Ostalep care nu este un susținător al modificării sistemului electoral. El a acuzat opoziția că nu propune nimic în loc, în plus, mai mulți lideri ai aceștia sunt compromiși. „Noi nu putem doar să spunem că trebuie să existe presă liberă, dar trebuie să se vină și cu soluții. La fel și în cazul acestui sistem. Opoziția de dreapta într-o guvernare de dreapta trebuie să spună foarte clar nu doar că „nouă nu ne place” dar să propună o variantă clară care să fie susținută de oameni. Eu, de exemplu, nu aud argumente din partea politicienilor decât haideți să-i schimbăm. Plus, pe cei pe care îi văd în piață eu nu cred că au dreptul moral să deschidă gura. Pentru că de 5-7 ani ne duc permanent prin toate râpele. De fiecare dată își schimbă drapelele. Cei pe care îi vedeți cu megafoanele, uitați-vă în câte partide au fost”, a declarat Ostalep.



Iar în replică la „argumentul” Maiei Sandu că proiectul de modificare a sistemului electoral a fost elaborat ca să mențină actuala guvernare la putere, Ostalep a precizat că în politică acesdta este scopul fiecărei guvernări. Totodată, el a remarcat că PLDM când era la guvernare în perioada în care și Maia Sandu era membră a acestei formațiuni și membră a Guvernului, a procedat la fel atunci când a votat pe ascuns acordarea unui credit băncilor pentru a acoperi frauda de un miliard de dolari.



„Oricare guvernare are scopul perpetuarea aflării la guvernare. Dvs erați în guvern când se lua o decizie distrugătoare pentru statul nostru – alocarea în regim secret a unei sume enorme. Partidul din care făceați parte lua o decizie abominabilă”, a declarat expertul.



Maia Sandu a încercat să spună că ea nu a știut de acea decizie. „Eu nefiind membru al guverănii știam ce se face, Dvs membru al Guvernului spuneți că ni știați nimic”, a replicat Ostalep.



Iar spre finalul emisiunii, Ostalep a numit-o pe Maia Sandu demagog. „Dvs foarte demagogic vorbiți”, a declarat acesta.



Și mai dur a fost dialogul dintre Maia Sandu și Vitalie Catană, care i-a amintit Maiei Sandu că a făcut parte dintr-un partid – PLDM- care anterior susținea votul mixt. „Chiar colegii Maiei Sandu de la PLDM au promovat modelul mixt”. După care a menționat că e vorba de acei membri ai PLDM care au furat miliardul din sistemul bancar, inclusiv cu girul Maiei Sandu, pe atunci ministră. Iar acum luptă pentru menținerea actualului sistem pe liste de partid pentru a rămâne în Parlament în spatele PAS-ului. „Cei care au fost în PLDM acum migrează spre PAS-ul Maiei Sandu și spun că ei nu au nicio treabă cu furtul miliardului. După liste de partid se ascund cei care au fost în PLDM”.



În contextul discuției, Maia Sandu a reluat tema libertății presei, dar și aici Catană a pus-o la punct, amintindu-i de prezența masivă a ei și membrilor partidului său și PLDM la televiziunea fostului deputat PLDM, Chiril Lucinschi.



„Dânsa este susținută de televiziunile unor oameni care au furat aceste bănci. Reprezentați gruparea Lucinschi care l-a pierdut pe Filat. Este păpușa lui Lucinschi”, a declarat Catană.



De asemenea, el s-a referit și la relațiile Maiei Sandu cu politicieni dubioși și care reprezintă interesele Rusiei, precum Renato Usatîi.



„Alături de Usatîi și Dodon eu n-o să protestez, ca Dvs. Aveți un palmares impresionant în materie de relații cu cei care lucrează pentru Moscova”, a menționat expertul.